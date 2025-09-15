Milyonlarca emekli 2026 yılına yeni gelirle başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarında ve ek ödemelerinde 2025'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artış yapılacak. Aynı oranın halen 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesine de (ek ödeme dahil) yansıtılması beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor.

Türk lirası (AA) MERKEZ'DEN ÜÇÜNCÜ ENFLASYON RAPORU



İlk ipucu geçtiğimiz haftalarda bu yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında gerçekleşeceği tahmininde bulundu. Yüzde 25 tahmini gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 7.14 olacak. Bu durumda maaşlar yüzde 7.14 artırılacak. Taban aylık da aynı oranda artırılırsa 18 bin 86 liraya yükselecek.