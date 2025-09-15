Emekliye 4’lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammı için enflasyon verilerini yakından takip ederken, ekonomi yönetiminin ve ekonomistlerin tahminleri ipuçlarını veriyor. 4 ayrı oran bulunurken, tahminler yüzde 10-11 seviyesinde ağırlık kazanıyor. İşte emeklilerin zam oranı…
Milyonlarca emekli 2026 yılına yeni gelirle başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarında ve ek ödemelerinde 2025'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artış yapılacak. Aynı oranın halen 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesine de (ek ödeme dahil) yansıtılması beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor.
MERKEZ'DEN ÜÇÜNCÜ ENFLASYON RAPORU
İlk ipucu geçtiğimiz haftalarda bu yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında gerçekleşeceği tahmininde bulundu. Yüzde 25 tahmini gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 7.14 olacak. Bu durumda maaşlar yüzde 7.14 artırılacak. Taban aylık da aynı oranda artırılırsa 18 bin 86 liraya yükselecek.
Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 29'luk oran ise 6 aylık enflasyonun yüzde 10.56 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahminin tutması da emeklilerin yüzde 10.56 zam alması demek. Söz konusu oran taban aylığa da yansıtılırsa emeklilere en az 18 bin 663 lira ödenmeye başlanacak.
Geçtiğimiz hafta başında açıklanan Orta Vadeli Program'da yer alan 2025 yıl sonu enflasyon tahmini de Merkez Bankası'nın verdiği aralık içerisinde yer alıyor. Programda enflasyonun yılı yüzde 28.5 oranıyla tamamlayacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.14 olacak. Taban aylık da eğer bu oranda artış yapılırsa 18 bin 592 lira seviyesine çıkacak.
Son olarak da Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Ankette ekonomistlerin yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 29.86 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 11.3'e ulaşacak. En düşük emekli aylığı ödemesi de bu oran taban aylığa yansıtılırsa 18 bin 788 lirayı bulacak.
