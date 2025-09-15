PODCAST CANLI YAYIN

Emekliye 4’lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammı için enflasyon verilerini yakından takip ederken, ekonomi yönetiminin ve ekonomistlerin tahminleri ipuçlarını veriyor. 4 ayrı oran bulunurken, tahminler yüzde 10-11 seviyesinde ağırlık kazanıyor. İşte emeklilerin zam oranı…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Emekliye 4’lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı

Milyonlarca emekli 2026 yılına yeni gelirle başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarında ve ek ödemelerinde 2025'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artış yapılacak. Aynı oranın halen 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesine de (ek ödeme dahil) yansıtılması beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

MERKEZ'DEN ÜÇÜNCÜ ENFLASYON RAPORU

İlk ipucu geçtiğimiz haftalarda bu yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında gerçekleşeceği tahmininde bulundu. Yüzde 25 tahmini gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 7.14 olacak. Bu durumda maaşlar yüzde 7.14 artırılacak. Taban aylık da aynı oranda artırılırsa 18 bin 86 liraya yükselecek.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 29'luk oran ise 6 aylık enflasyonun yüzde 10.56 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahminin tutması da emeklilerin yüzde 10.56 zam alması demek. Söz konusu oran taban aylığa da yansıtılırsa emeklilere en az 18 bin 663 lira ödenmeye başlanacak.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

Geçtiğimiz hafta başında açıklanan Orta Vadeli Program'da yer alan 2025 yıl sonu enflasyon tahmini de Merkez Bankası'nın verdiği aralık içerisinde yer alıyor. Programda enflasyonun yılı yüzde 28.5 oranıyla tamamlayacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.14 olacak. Taban aylık da eğer bu oranda artış yapılırsa 18 bin 592 lira seviyesine çıkacak.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

Son olarak da Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Ankette ekonomistlerin yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 29.86 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 11.3'e ulaşacak. En düşük emekli aylığı ödemesi de bu oran taban aylığa yansıtılırsa 18 bin 788 lirayı bulacak.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)


SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT: 16.881,00
% 7.14 ZAMLI: 18.086,30
% 10.56 ZAMLI: 18.663,63
% 10.14 ZAMLI: 18.592,73
% 11.3 ZAMLI: 18.788,55

MEVCUT: 17.000
% 7.14 ZAMLI: 18.213,80
% 10.56 ZAMLI: 18.795,20
% 10.14 ZAMLI: 18.723,80
% 11.3 ZAMLI: 18.921,00

MEVCUT: 17.500
% 7.14 ZAMLI: 18.749,50
% 10.56 ZAMLI: 19.348,00
% 10.14 ZAMLI: 19.274,50
% 11.3 ZAMLI: 19.477,50

MEVCUT: 18.000
% 7.14 ZAMLI: 19.285,20
% 10.56 ZAMLI: 19.900,80
% 10.14 ZAMLI: 19.825,20
% 11.3 ZAMLI: 20.034,00

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)


MEVCUT: 19.000
% 7.14 ZAMLI: 20.356,60
% 10.56 ZAMLI: 21.006,40
% 10.14 ZAMLI: 20.926,60
% 11.3 ZAMLI: 21.147,00

MEVCUT: 20.000
% 7.14 ZAMLI: 21.428,00
% 10.56 ZAMLI: 22.112,00
% 10.14 ZAMLI: 22.028,00
% 11.3 ZAMLI: 22.260,00

MEVCUT: 21.000
% 7.14 ZAMLI: 22.499,40
% 10.56 ZAMLI: 23.217,60
% 10.14 ZAMLI: 23.129,40
% 11.3 ZAMLI: 23.373,00

MEVCUT: 22.000
% 7.14 ZAMLI: 23.570,80
% 10.56 ZAMLI: 24.323,20
% 10.14 ZAMLI: 24.230,80
% 11.3 ZAMLI: 24.486,00

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

MEVCUT: 23.000
% 7.14 ZAMLI: 24.642,20
% 10.56 ZAMLI: 25.428,80
% 10.14 ZAMLI: 25.332,20
% 11.3 ZAMLI: 25.599,00

MEVCUT: 24.000
% 7.14 ZAMLI: 25.713,60
% 10.56 ZAMLI: 26.534,40
% 10.14 ZAMLI: 26.433,60
% 11.3 ZAMLI: 26.712,00

MEVCUT: 25.000
% 7.14 ZAMLI: 26.785,00
% 10.56 ZAMLI: 27.640,00
% 10.14 ZAMLI: 27.535,00
% 11.3 ZAMLI: 27.825,00

MEVCUT: 26.000
% 7.14 ZAMLI: 27.856,40
% 10.56 ZAMLI: 28.745,60
% 10.14 ZAMLI: 28.636,40
% 11.3 ZAMLI: 28.938,00

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

MEVCUT: 27.000
% 7.14 ZAMLI: 28.927,80
% 10.56 ZAMLI: 29.851,20
% 10.14 ZAMLI: 29.737,80
% 11.3 ZAMLI: 30.051,00

MEVCUT: 28.000
% 7.14 ZAMLI: 29.999,20
% 10.56 ZAMLI: 30.956,80
% 10.14 ZAMLI: 30.839,20
% 11.3 ZAMLI: 31.164,00

MEVCUT: 29.000
% 7.14 ZAMLI: 31.070,60
% 10.56 ZAMLI: 32.062,40
% 10.14 ZAMLI: 31.940,60
% 11.3 ZAMLI: 32.277,00

MEVCUT: 30.000
% 7.14 ZAMLI: 32.142,00
% 10.56 ZAMLI: 33.168,00
% 10.14 ZAMLI: 33.042,00
% 11.3 ZAMLI: 33.390,00

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

MEVCUT: 31.000
% 7.14 ZAMLI: 33.213,40
% 10.56 ZAMLI: 34.273,60
% 10.14 ZAMLI: 34.143,40
% 11.3 ZAMLI: 34.503,00

MEVCUT: 32.000
% 7.14 ZAMLI: 34.284,80
% 10.56 ZAMLI: 35.379,20
% 10.14 ZAMLI: 35.244,80
% 11.3 ZAMLI: 35.616,00

MEVCUT: 33.000
% 7.14 ZAMLI: 35.356,20
% 10.56 ZAMLI: 36.484,80
% 10.14 ZAMLI: 36.346,20
% 11.3 ZAMLI: 36.729,00

MEVCUT: 34.000
% 7.14 ZAMLI: 36.427,60
% 10.56 ZAMLI: 37.590,40
% 10.14 ZAMLI: 37.447,60
% 11.3 ZAMLI: 37.842,00

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

MEVCUT: 35.000
% 7.14 ZAMLI: 37.499,00
% 10.56 ZAMLI: 38.696,00
% 10.14 ZAMLI: 38.549,00
% 11.3 ZAMLI: 38.955,00

MEVCUT: 36.000
% 7.14 ZAMLI: 38.570,40
% 10.56 ZAMLI: 39.801,60
% 10.14 ZAMLI: 39.650,40
% 11.3 ZAMLI: 40.068,00

MEVCUT: 37.000
% 7.14 ZAMLI: 39.641,80
% 10.56 ZAMLI: 40.907,20
% 10.14 ZAMLI: 40.751,80
% 11.3 ZAMLI: 41.181,00

MEVCUT: 38.000
% 7.14 ZAMLI: 40.713,20
% 10.56 ZAMLI: 42.012,80
% 10.14 ZAMLI: 41.853,20
% 11.3 ZAMLI: 42.294,00

Emekli (AA)Emekli (AA)

MEVCUT: 39.000
% 7.14 ZAMLI: 41.784,60
% 10.56 ZAMLI: 43.118,40
% 10.14 ZAMLI: 42.954,60
% 11.3 ZAMLI: 43.407,00

MEVCUT: 40.000
% 7.14 ZAMLI: 42.856,00
% 10.56 ZAMLI: 44.224,00
% 10.14 ZAMLI: 44.056,00
% 11.3 ZAMLI: 44.520,00

MEVCUT: 41.000
% 7.14 ZAMLI: 43.927,40
% 10.56 ZAMLI: 45.329,60
% 10.14 ZAMLI: 45.157,40
% 11.3 ZAMLI: 45.633,00

MEVCUT: 42.000
% 7.14 ZAMLI: 44.998,80
% 10.56 ZAMLI: 46.435,20
% 10.14 ZAMLI: 46.258,80
% 11.3 ZAMLI: 46.746,00

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

MEVCUT: 43.000
% 7.14 ZAMLI: 46.070,20
% 10.56 ZAMLI: 47.540,80
% 10.14 ZAMLI: 47.360,20
% 11.3 ZAMLI: 47.859,00

MEVCUT: 44.000
% 7.14 ZAMLI: 47.141,60
% 10.56 ZAMLI: 48.646,40
% 10.14 ZAMLI: 48.461,60
% 11.3 ZAMLI: 48.972,00

MEVCUT: 45.000
% 7.14 ZAMLI: 48.213,00
% 10.56 ZAMLI: 49.752,00
% 10.14 ZAMLI: 49.563,00
% 11.3 ZAMLI: 50.085,00

MEVCUT: 46.000
% 7.14 ZAMLI: 49.284,40
% 10.56 ZAMLI: 50.857,60
% 10.14 ZAMLI: 50.664,40
% 11.3 ZAMLI: 51.198,00

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

MEVCUT: 47.000
% 7.14 ZAMLI: 50.355,80
% 10.56 ZAMLI: 51.963,20
% 10.14 ZAMLI: 51.765,80
% 11.3 ZAMLI: 52.311,00

MEVCUT: 48.000
% 7.14 ZAMLI: 51.427,20
% 10.56 ZAMLI: 53.068,80
% 10.14 ZAMLI: 52.867,20
% 11.3 ZAMLI: 53.424,00

MEVCUT: 49.000
% 7.14 ZAMLI: 52.498,60
% 10.56 ZAMLI: 54.174,40
% 10.14 ZAMLI: 53.968,60
% 11.3 ZAMLI: 54.537,00

MEVCUT: 50.000
% 7.14 ZAMLI: 53.570,00
% 10.56 ZAMLI: 55.280,00
% 10.14 ZAMLI: 55.070,00
% 11.3 ZAMLI: 55.650,00

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Katar çıkarması! Masada Gazze var
CHP'nin şaibeli kurultayı için kritik gün! Mahkeme mutlak butlan kararı mı verecek? 5 olası senaryo | Kılıçdaroğlu iki ismi ihraç edecek
İdefix
Emeklinin Ocak zammı netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur'lular ne kadar alacak? İşte taban aylık formülleri
Teşekkürler 12 Dev Adam! Türkiye - Almanya: 83-88 | MAÇ SONUCU
AK Parti'ye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59'a yükseldi
Türk Telekom
CHP'de "kurultay" davası öncesi yumruklar konuştu! Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: "Gürsel Tekin" kavgası
Hakan Fidan'dan İsrail uyarısı: "Amaçları ülkeleri bölünmüş vaziyette bırakmak"
Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 4 şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni şarkıcı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında müzik sorusunda elendi
Olaylı derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
PKK'nın 'Karayılan'ından "süreci bozma" tehdidi! İsrail'den medet umuyor Avrupa'dan "aman" dileniyor: "Biz çözümsüz değiliz..."
Trabzonspor'dan Ozan Ergün tepkisi: İlk perde sona erdi! "Sahadan çekilmeyi düşündük"
Yaz bitti turizmde hareketlilik yeni başladı... İşte yenilenen fiyatlar
Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji'den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur var mı?
İmralı'dan Suriye'nin doğusuna ne mesaj gitti? Öcalan kafa karıştırdı: Önce YPG'ye destek istedi sonra "birleşik Suriye" dedi
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kara parayı Habertürk ve Show üzerinden nasıl akladılar? Mehmet Kenan Tekdağ ifade vermek istemedi!
CHP'de "İstanbul" kaosu! Gürsel Tekin "Ben onun ağabeyiyim, hakkım haram olsun" deyip Özgür Özel'e saydırdı: "Bu son uyarım konuşurum"
Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio Ağlama Duvarı'nda! Dikkat çeken kipa detayı