AJet ikinci kez “Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu” ödülünü kazandı

Ajet, ikinci kez "Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu" ödülüne layık görüldü. Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından verilen ödül, APEX/IFSA CEO'su Dr. Joe Leader tarafından AJet Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kaya'ya takdim edildi. AJet, yaklaşık 600 havayolu arasından bir kez daha öne çıkarak kendi kategorisinde ödül kazanan tek Türk markası oldu.

Dünyanın dört bir yanından yolcuların yaklaşık 1 milyon uçuş için yaptığı bağımsız değerlendirmeler sonucu verilen ödüllerde AJet, "Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu." ödülünü ikinci kez aldı.