Ekonomide yeni orta vadeli program açıklanıyor

BEKLENEN DÜZENLEMELER

Bağ-Kur'luların prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

Özellikle küçük esnafa 1800 günlük prim indirimi sağlanacak.



Ekonomide yeni yol haritası geliyor (AA)



Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.

Emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de devreye alınacak