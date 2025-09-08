Ekonomide yeni orta vadeli program açıklanıyor

Ekonomide 3 yıllık yol haritasının belirleneceği Orta Vadeli Program bugün açıklanacak. Programla finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam görünümü gibi kritik alanlar da belirlenecek.
Programla kamu finansmanı, bütçe disiplini, istihdam ve dijital dönüşüm gibi alanlarda reformların ön plana çıkması bekleniyor. Vatandaşı rahatlatıcı kararlar alınması ve piyasalara yön verilmesi hedefleniyor.
Yeni OVP, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda açıklanacak.
BEKLENEN DÜZENLEMELER
Bağ-Kur'luların prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.
Özellikle küçük esnafa 1800 günlük prim indirimi sağlanacak.
Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.
Emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de devreye alınacak