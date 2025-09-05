Slush ilk kez Türkiye’de: Istanbul Slush’D ile girişimciler küresel vitrine çıkıyor

Girişimcilik platformu Slush, Türkiye'ye ilk kez Istanbul Slush'D ile geliyor. 3-4 Ekim'de İstanbul Rixos Tersane'de gerçekleşecek etkinlikte, dünyanın önde gelen yatırım fonlarının üst düzey yöneticileri konuşmacı olarak yer alacak.

Dünyadan ve Türkiye'den pek çok start-up'ın üst düzey yöneticileri etkinlikte deneyimlerini paylaşacak. Türkiye'de girişimcilik kültürünün hızla güçlendiğini ancak küresel sahnede görünürlüğün artırılmasının hâlâ başlıca önceliklerden biri olduğunu belirten Istanbul Slush'D Kurucusu Şan Yalman, "Istanbul Slush'D ile amacımız, Türkiye'nin girişimcilerini dünya çapındaki yatırımcılarla buluşturmak, yerel ekosistemin gücünü ve potansiyelini dünyaya göstermek. Istanbul Slush'D, yurt dışında Slush etkinliklerinde olduğu gibi etkinlik öncesinde geliştirdiği mobil uygulama sayesinde etkinlik başlamadan önce yatırımcılarla girişimcileri birebir eşleştiren, erken aşama teknoloji girişimlerine erişim sağlayan ve yerel başarı hikâyelerini dünya vitrinine taşıyan bir organizasyon olacak." dedi.