Altın ve gümüş rekor tazeledi: Gram altın 4.614 TL, gümüş 14 yılın zirvesinde

ABD'de Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler altındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 1.2'lik yükselişle 3 bin 489 dolara kadar çıktı. Yurt içinde de gram altın buna paralel bir şekilde yüzde 1.3 değer kazanarak 4 bin 614 liraya yükseldi ve yeni tarihi zirvesini gördü. Bu seviyeye göre gram altının bu yılki yükselişi yüzde 55'e ulaştı. Analistler ons altındaki fiyatlamalarda dolar endeksinde devam eden düşüşün de etkili olduğunu belirterek, dolar endeksindeki zayıflamanın altının alternatif maliyetini yükselttiğini kaydetti.

GÜMÜŞ 14 YILIN ZİRVESİNDE

Altındaki hareketliliğe gümüş de yükseliş ivmesiyle eşlik etti. Fed'in faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin değerli metaller arasında ralliyi körüklemesiyle gümüş 40.54 dolar kadar çıkarak Mayıs 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.