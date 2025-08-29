Temmuz ihracatı rekor kırdı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık rakamı 24,9 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz'da ihracatın Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırarak 24.9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Dış ticaret istatistiklerini değerlendiren Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın da tüm zamanların en yüksek değeri olan 269.4 milyar dolara çıktığını belirtti.

Bakan Bolat, bu yıl 7 ayın 6'sında aylık mal ihracatında artış sağlandığına işaret ederek, "Dış ticaret açığı 9 ayın en düşük seviyesi olan 6.4 milyar dolara gerilemiştir." ifadesini kullandı.