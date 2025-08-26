AJET’ten yurt içi biletlerde yüzde 30 indirim kampanyası! 3 gün detayı

AJET , yurt içi seferler için düzenlediği kampanya kapsamında yolcular belirlenen tarih aralığında salı, çarşamba, perşembe günleri yapılacak seyahatlerde yüzde 30 indirimli bilet alabilecek.

Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet 'in indirimli bilet kampanyası, sonbahardan ilkbahara kadar geniş bir zaman dilimindeki seyahatleri kapsıyor.

Takvim Foto Arşiv

Yüzde 30 indirimli biletler, 26 Ağustos tarihinde saat 10:00'dan 28 Ağustos saat 23:59'a kadar sadece AJet.com ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışta olacak.