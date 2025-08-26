SON DAKİKA
AJET'ten yurt içi uçuşlarda indirim kampanyası geldi. Yapılan açıklamaya göre 16 Eylül-13 Mart tarihler arasında haftanın 3 günü (Salı, Çarşamba, Perşembe) günleri için alınan uçak biletlerinde yüzde 30 indirim yapılacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi :26 Ağustos 2025 , 11:18 Güncelleme Tarihi :26 Ağustos 2025 , 11:19
AJET’ten yurt içi biletlerde yüzde 30 indirim kampanyası! 3 gün detayı

AJET, yurt içi seferler için düzenlediği kampanya kapsamında yolcular belirlenen tarih aralığında salı, çarşamba, perşembe günleri yapılacak seyahatlerde yüzde 30 indirimli bilet alabilecek.

Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet'in indirimli bilet kampanyası, sonbahardan ilkbahara kadar geniş bir zaman dilimindeki seyahatleri kapsıyor.

Yüzde 30 indirimli biletler, 26 Ağustos tarihinde saat 10:00'dan 28 Ağustos saat 23:59'a kadar sadece AJet.com ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışta olacak.

Kampanya ile alınan biletler, 16 Eylül – 13 Mart 2026 tarihleri arasında haftanın 3 günü (salı, çarşamba, perşembe) yapılacak tüm yurt içi seyahatlerde kullanılabilecek.

