Türkiye’nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu

2024 YILI VERGİ REKORTMENLERİ LİSTESİ (Ekran görüntüsü)

SON DÖRT YILIN ŞAMPİYONU: BAYRAK

Dünyanın en büyük SİHA üreticisi Baykar, son 4 yılda Türkiye savunma ve havacılık ihracatının lideri oldu.

2024 yılında Baykar cirosunun yüzde 90'ını ihracat gelirlerinden elde etti.

Baykar, 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girdi.

Ağustos 2024 itibariyle Baykar, yurt içi ve yurt dışı iştiraklerinde yaklaşık 7 bin 500 personel istihdam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

SELÇUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Türkiye'nin ilk milli S/İHA sistemlerinin, dünyada ilk kez kısa pistli bir gemiye iniş-kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA'nın ve ilk milli insansız savaş uçağımız Bayraktar KIZILELMA'nın mimarı olan Selçuk Bayraktar, 1979 yılında İstanbul Sarıyer'de doğmuştur.

1997'de Robert Kolej'den mezun olduktan sonra 2002'ye kadar İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini sürdürmüştür. University of Pennsylvania (UPenn) Elektrik Mühendisliği Bölümünde 2002- 2004 yılları arasında yüksek lisans eğitimini tamamlamış, dünyada ilk kez İHA formasyon uçuşları ve robot koordinasyonu üzerine önemli çalışmalarda bulunmuştur. MIT'de yüksek lisans-doktora eğitimi alırken insansız helikopter sistemlerinin otomatik uçuş kontrol algoritmaları üzerine çalışmış, 2006'da ikinci yüksek lisansını tamamlamıştır. 2007'de Türkiye'ye dönerek Baykar'da insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini sürdürmüştür.

2007'den beri Baykar'ın Teknoloji Liderliği (CTO) görevini yürüten Selçuk Bayraktar, 2021'den itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Baykar bünyesinde milli ve özgün olarak geliştirilen İHA sistemlerinin aviyonik sistem mimarisi, uçuş kontrol, seyrüsefer algoritmalarının geliştirilmesi, sistem kinematiği ve dinamikleri, elektronik donanım ve gömülü yazılım geliştirme vb. konularda çalışmaktadır.

Türkiye'nin ilk milli İHA'sı olan Bayraktar MİNİ İHA ile 2014'te TSK envanterine giren, dünyada 34 ülkeye ihraç edilen (Nisan 2025) ve 1 milyon başarılı uçuş saatini geride bırakarak sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Bayraktar TB2 S/İHA sistemini geliştiren ekibi yönetmiştir. Türkiye'nin ilk Taarruzi İHA sistemi olan 6 ton kalkış ağırlığına sahip Bayraktar AKINCI TİHA'yı da geliştirerek 2021'de TSK'ya teslim etmiştir. Gökyüzünde 100 bin saat başarılı uçuş saatini geride bırakan Bayraktar AKINCI TİHA, Nisan 2025 itibariyle 11 ülkeye ihraç edilmiştir.

Dünyada ilk kez kısa pistli bir gemiye iniş-kalkış yapmayı başaran (19 Kasım 2024 | TCG Anadolu Gemisi) SİHA olan Sayfa 2 Bayraktar TB3 ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı projesi olan Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme projelerine liderlik etmektedir. KIZILELMA ilk uçuşunu kamuoyuna açıklanan 2023 yılından önce 14 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirmiştir. Selçuk Bayraktar yönetiminde yürütülen geliştirme çalışmalarında dünya havacılık tarihinde ilk defa gerçekleşen formasyon uçuşlarına imza atılmıştır. Muharip sınıftaki iki insansız hava aracı olan AKINCI Taarruzi İHA ile KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, dünya havacılık tarihinde ilk kez yapılan yakın kol uçuşlarını birçok kez başarıyla gerçekleştirmiştir.

Fergani adlı teknoloji girişimiyle uzay çalışmaları yürütmektedir. Fergani Uzay Teknolojileri'nde alçak yörünge takım uyduları, yörünge transfer aracı ve fırlatma sistemi geliştirme projelerine liderlik etmektedir.

Bayraktar, 2019'da başlayan COVID-19 salgınına karşın Türkiye'de yerli yoğun bakım ventilatörü geliştirme faaliyetlerini yönetmiştir. BIOSYS, BAYKAR, ASELSAN ve ARÇELİK'le üretilen solunum cihazı, Türkiye tarafından birçok ülkeye ihraç ve hibe edilmiştir. Kurucusu ve mütevelli heyeti başkanı olduğu CANSAĞLIĞI Vakfı'nda sağlık alanındaki çalışmalarını sürdürmekte olup, genetik, immünoloji ve nadir hastalıklar dâhil birçok alanda bilim insanlarının projelerini desteklemektedir. İnsanlık medeniyetinin serüvenini bir bütün içinde ele alarak kadim değerlerle bugüne ilişkin toplumsal sorunlara çözümler üretilmesini amacıyla kurduğu Kültür ve Medeniyet Vakfı'nın da mütevelli heyeti başkanlığını yürütmektedir.

Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın kurtuluşuna katkısı sebebiyle 1 Nisan 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı ile ödüllendirilmiştir. 2022'de ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin emriyle Ukrayna Devlet Liyakat Nişanı'na layık görülmüştür.

4 Nisan 2023'te Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov tarafından Askeri İş Birliği Madalyası ile taltif edilen Bayraktar, 2 Ekim 2023'te Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı kararıyla ülkeye katkı sağlanan isimlere tevcih edilen Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) Madalyası ile ödüllendirilmiştir.

18 Ekim 2023'te Afrika ülkesi Mali'ye yaptığı katkı ve hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından ülkenin en yüksek nişanı olan Mali Ulusal Nişanı ile taltif edilmiştir.

28 Şubat 2024 tarihinde Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından Ukrayna'nın ulusal güvenlik ile savunmasına ve sıkıyönetim altında savunma kabiliyetinin geliştirilmesine yaptığı önemli katkılardan dolayı "1. Derece Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Nişanı"na layık görülmüştür. 9 Ekim 2024 tarihinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından, ülkenin savunma kapasitesine ve askeri potansiyeline yaptığı katkılardan dolayı "Kırgızistan Dank Devlet Nişanı" ile onurlandırılmıştır.

Mütevelli heyeti başkanlığını yürüttüğü Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda (T3 Vakfı) milli ve özgün teknoloji geliştirme çalışmalarında rol alabilecek yetenekli gençleri desteklemekte ve eğitim programları düzenlemektedir. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun öncülüğünü yapan T3 Vakfı, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST'i düzenlemektedir. Etkisi sınırları aşan TEKNOFEST, 2022 yılında Azerbaycan'da da düzenlenmiştir. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile 2016 yılında evlenen Bayraktar, iki çocuk babasıdır. Hususi pilot lisansına sahiptir