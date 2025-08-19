PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Zengin kesim Çankaya'da yaşıyor

Türkiye'deki hane halklarının yüzde 1.1'i en üst sosyoekonomik seviyede yer alırken; il düzeyinde en üst ve üst seviye grubunda bulunanların yüzde 28.6'sının İstanbul'da, ilçe düzeyinde ise yüzde 4.1'inin Ankara'nın Çankaya bölgesinde yaşadıkları belirlendi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025
Zengin kesim Çankaya’da yaşıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'deki hane halklarının yüzde 1.1'i en üst sosyoekonomik seviyede yer alırken; il düzeyinde en üst ve üst seviye grubunda bulunanların yüzde 28.6'sının İstanbul'da, ilçe düzeyinde ise yüzde 4.1'inin Ankara'nın Çankaya bölgesinde yaşadıkları belirlendi.

TÜİK, ilk kez "Sosyoekonomik Seviye 2023" bültenini yayımladı. Çalışmada idari kayıtlar kullanılarak, ülkedeki 26 milyondan fazla hanenin tamamı için sosyoekonomik seviye skoru hesaplandı. Hesaplamalarda 2022, 2023 ve 2024 yılı verileri kullanılırken, referans dönemi orta yıl olan 2023 olarak adlandırıldı. Araştırma kapsamında, sosyoekonomik seviye gruplarına bakıldığında, Türkiye'deki hane halklarının yüzde 1.1'i en üst seviyede, yüzde 11'i üst, yüzde 16.4'ü üst altı, yüzde 19.7'si üst orta, yüzde 16.5'i alt orta, yüzde 18.6'sı alt ve yüzde 16.7'si en alt seviyede yer aldı.

İLLERDE İSTANBUL
İl düzeyinde en üst ve üst sosyoekonomik seviye gruplarındaki hane halkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hane halklarının en fazla olduğu iller yüzde 28.6 ile İstanbul, yüzde 11.5 ile Ankara, yüzde 6.7 ile İzmir, yüzde 3.9 ile Bursa ve yüzde 3.3 ile Antalya çıktı. Söz konusu seviyelerdeki hane halklarının en fazla olduğu ilçeler ise sırasıyla yüzde 4.1 ile Çankaya (Ankara), yüzde 2.4 ile Kadıköy (İstanbul), yüzde 1.9 ile Yenimahalle (Ankara) olarak hesaplandı. Skoru en düşük 7 ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu), Bayramören (Çankırı) oldu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Trump Beyaz Saray’da Zelenskiy ile bir araya geldi: Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak
Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu
Toplu sözleşme artış farkı için 4 ayrı oran!
Özlem Çerçioğlu’nun yokluğunda CHP’den Aydın’a taşımalı miting! Çevre illerden otobüslerle takviye
Oval Ofis’te dikkat çeken Ukrayna haritası | Trump’tan ve Zelenskiy’e mesaj! Toprak takası mı konuştular?
CHP’li İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonu! İnan Güney tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı
Avustralya’dan Google’a 36 milyon dolarlık rekabet cezası!
Bakan Tunç’tan Hakan Çakır ve Ahmet Minguzzi açıklaması: Bir daha yaşanmaması için adımlarımızı kararlılıkla atacağız
Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze’de ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti
Taylan 1.3 milyon Euro iken alınmadı! 6 milyon Euroya patladı
CHP’lilerin Samsun’daki delege kavgasında 2 şüpheli tutuklandı! Darbedilen partili yoğun bakımda
YPG’yi ’harekat’ paniği sardı! Aylardır özerklik isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: Biz PKK’lı değiliz
Başkan Erdoğan NSosyal’den ilk paylaşımını yaptı: Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı
Emekliye yüzde 11.16 zam! Merkez Bankası’ndan ocak zammı için yeni tahmin geldi TAKVİM hesapladı! SSK, BAĞKUR’lular...
Suriye’de YPG/SDG’ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı
CHP’li Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... Oyun oynamışımdır ama bu kez değil
Premier Lig’in yıldızı Beşiktaş’a! Transfere onay çıktı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü kazası: 4 ölü, 26 yaralı | Şoför gözaltında | Kaza anı kamerada | Cenazeler adli tıp’a getirildi
Terörsüz Türkiye sürecinde söz ailelerde! Anneler dinlenecek
İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman’a Fatih Keleş’in talimatını getiren avukat kim?