Zengin kesim Çankaya’da yaşıyor

Türkiye'deki hane halklarının yüzde 1.1'i en üst sosyoekonomik seviyede yer alırken; il düzeyinde en üst ve üst seviye grubunda bulunanların yüzde 28.6'sının İstanbul'da, ilçe düzeyinde ise yüzde 4.1'inin Ankara'nın Çankaya bölgesinde yaşadıkları belirlendi.



TÜİK, ilk kez "Sosyoekonomik Seviye 2023" bültenini yayımladı. Çalışmada idari kayıtlar kullanılarak, ülkedeki 26 milyondan fazla hanenin tamamı için sosyoekonomik seviye skoru hesaplandı. Hesaplamalarda 2022, 2023 ve 2024 yılı verileri kullanılırken, referans dönemi orta yıl olan 2023 olarak adlandırıldı. Araştırma kapsamında, sosyoekonomik seviye gruplarına bakıldığında, Türkiye'deki hane halklarının yüzde 1.1'i en üst seviyede, yüzde 11'i üst, yüzde 16.4'ü üst altı, yüzde 19.7'si üst orta, yüzde 16.5'i alt orta, yüzde 18.6'sı alt ve yüzde 16.7'si en alt seviyede yer aldı.



İLLERDE İSTANBUL

İl düzeyinde en üst ve üst sosyoekonomik seviye gruplarındaki hane halkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hane halklarının en fazla olduğu iller yüzde 28.6 ile İstanbul, yüzde 11.5 ile Ankara, yüzde 6.7 ile İzmir, yüzde 3.9 ile Bursa ve yüzde 3.3 ile Antalya çıktı. Söz konusu seviyelerdeki hane halklarının en fazla olduğu ilçeler ise sırasıyla yüzde 4.1 ile Çankaya (Ankara), yüzde 2.4 ile Kadıköy (İstanbul), yüzde 1.9 ile Yenimahalle (Ankara) olarak hesaplandı. Skoru en düşük 7 ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu), Bayramören (Çankırı) oldu.