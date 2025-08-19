PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Resmi Gazete'de yayımlandı! Araçlara kamera takip sistemi zorunluluğu!

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, yönetmelik kapsamına giren araçlara iç ve dış kamera kayıt sistemi artık zorunlu oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025 , 08:45
Resmi Gazete’de yayımlandı! Araçlara kamera takip sistemi zorunluluğu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, yönetmelik kapsamında bulunan araçlarda araç takip sistemi, iç ve dış kamera, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurmak zorunlu olacak.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

UYGULAMA TAKVİMİ

Yeni düzenlemeye göre, uygulamanın takvimi şöyle belirlendi:

2025-2023 model araçlar; 1 Ocak 2026'dan sonraki ilk muayenede,
2022-2018 model araçlar; 1 Ocak 2027'den sonraki ilk muayenede, 2017 ve
daha eski model araçlar: 1 Ocak 2028'den sonraki ilk muayenede, bu şartı
yerine getirmek zorunda olacak.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

OKUL SERVİSLERİ İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ

Ayrıca, 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen ve eski yönetmeliğe uygun kamera kayıt cihazı takılı araçlar için de bir geçiş süreci tanındı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Bu araçlarda yeni şartlar 31 Aralık 2027'den sonraki ilk muayeneye kadar aranmayacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin planı tutmadı! İmar mafyasının Aydın’daki 6 milyarlık rant foyası ortaya çıktı
İBB soruşturmasında yeni detay! Ertan Yıldız’ın şoförü tek tek anlattı | Operasyonu haber alınca mal beyanını 11 kez güncelledi
İstanbul’a kısa süreli sağanak sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: O gün kuvvetli yağış geliyor! Sıcaklar kademeli artacak
Trump Beyaz Saray’da Zelenskiy ile bir araya geldi: Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak
CHP’li İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonu! İnan Güney tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı
Toplu sözleşme artış farkı için 4 ayrı oran!
Özlem Çerçioğlu’nun yokluğunda CHP’den Aydın’a taşımalı miting! Çevre illerden otobüslerle takviye
Emekliye yüzde 11.16 zam! Merkez Bankası’ndan ocak zammı için yeni tahmin geldi TAKVİM hesapladı! SSK, BAĞKUR’lular...
Avustralya’dan Google’a 36 milyon dolarlık rekabet cezası!
Oval Ofis’te dikkat çeken Ukrayna haritası | Trump’tan ve Zelenskiy’e mesaj! Toprak takası mı konuştular?
Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze’de ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti
Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu
Taylan 1.3 milyon Euro iken alınmadı! 6 milyon Euroya patladı
CHP’lilerin Samsun’daki delege kavgasında 2 şüpheli tutuklandı! Darbedilen partili yoğun bakımda
YPG’yi ’harekat’ paniği sardı! Aylardır özerklik isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: Biz PKK’lı değiliz
Başkan Erdoğan NSosyal’den ilk paylaşımını yaptı: Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı
Suriye’de YPG/SDG’ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı
CHP’li Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... Oyun oynamışımdır ama bu kez değil
Premier Lig’in yıldızı Beşiktaş’a! Transfere onay çıktı
İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman’a Fatih Keleş’in talimatını getiren avukat kim?