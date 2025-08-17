PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 5G dönemi başlıyor

Türkiye adım adım 5G teknolojisini hayata geçiriyor... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin resmi sürecinin başladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında toplam 400 MHz frekans mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak” dedi. Uraloğlu, 5G’nin 4.5G şebekelerine göre 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağlayacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G hizmetlerinin ülke genelinde hayata geçirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, 16 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mobil haberleşme alanında 5G ihalesinin resmî sürecinin başladığını duyurdu.

5G ihalesinin resmi süreci başladı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: İşletmecilerimizin kullanımına açılacak

