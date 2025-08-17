Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 5G dönemi başlıyor

Gelibolu’da orman yangını dron ile görüntülendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G hizmetlerinin ülke genelinde hayata geçirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 16 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mobil haberleşme alanında 5G ihalesinin resmî sürecinin başladığını duyurdu.