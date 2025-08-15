Altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu? 15 Ağustos altın tablosu

SON DAKİKA
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. 15 Ağustos 2025 itibarıyla gram, çeyrek ve yarım altındaki son rakamlar yatırımcıların yakın takibinde. Peki haftanın son iş günü gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi :15 Ağustos 2025 , 08:50 Güncelleme Tarihi :15 Ağustos 2025 , 08:51
Döviz kurlarındaki ve küresel piyasalardaki hareketlilik, altın fiyatlarını yine gündemde tutuyor.15 Ağustos 2025 itibarıyla gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları yatırımcıların merceği altında. Peki haftanın son iş gününde altın piyasasında son durum ne? İşte anlık altın fiyatları tablosu…

15 AĞUSTOS 2025 CUMA GÜNÜ ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram Altın (TL/GR) 4.391,81 4.392,31
22 Ayar Bilezik 3.999,88 4.027,19
Altın (ONS) 3.346,52 3.346,92
Altın ($/kg) 106.942,00 106.954,00
Altın (Euro/kg) 124.890,00 124.904,00
Cumhuriyet Altını 28.561,00 28.781,00
Yarım Altın 14.324,00 14.457,00
Çeyrek Altın 7.162,00 7.228,00
Reşat Altını 28.593,47 28.813,95
Kulplu Reşat Altını 28.595,69 28.816,20
22 Ayar Altın (TL/GR) 3.996,50 4.212,00
18 Ayar Altın (TL/GR) 3.206,02 3.206,38
14 Ayar Altın (TL/GR) 2.400,62 3.371,63
Kapalı Çarşı Ziynet 2.5 70.530,40 71.639,20
Kapalı Çarşı Beşli Altın 142.824,06 145.572,27
Gremse Altın 70.530,40 72.124,44
Ata Altın 29.093,79 29.820,26
Tam Altın 28.212,16 28.761,55
Külçe Altın ($) 107.450,00 107.500,00
Has Altın 4.369,85 4.370,34
Hamit Altın 28.593,47 28.813,95

