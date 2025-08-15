Altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu? 15 Ağustos altın tablosu

Döviz kurlarındaki ve küresel piyasalardaki hareketlilik, altın fiyatlarını yine gündemde tutuyor.15 Ağustos 2025 itibarıyla gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları yatırımcıların merceği altında. Peki haftanın son iş gününde altın piyasasında son durum ne? İşte anlık altın fiyatları tablosu…