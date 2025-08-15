Altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu? 15 Ağustos altın tablosu

Döviz kurlarındaki ve küresel piyasalardaki hareketlilik, altın fiyatlarını yine gündemde tutuyor.15 Ağustos 2025 itibarıyla gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları yatırımcıların merceği altında. Peki haftanın son iş gününde altın piyasasında son durum ne? İşte anlık altın fiyatları tablosu…
(AA)
15 AĞUSTOS 2025 CUMA GÜNÜ ALTIN FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Gram Altın (TL/GR)
|4.391,81
|4.392,31
|22 Ayar Bilezik
|3.999,88
|4.027,19
|Altın (ONS)
|3.346,52
|3.346,92
|Altın ($/kg)
|106.942,00
|106.954,00
|Altın (Euro/kg)
|124.890,00
|124.904,00
|Cumhuriyet Altını
|28.561,00
|28.781,00
|Yarım Altın
|14.324,00
|14.457,00
|Çeyrek Altın
|7.162,00
|7.228,00
|Reşat Altını
|28.593,47
|28.813,95
|Kulplu Reşat Altını
|28.595,69
|28.816,20
|22 Ayar Altın (TL/GR)
|3.996,50
|4.212,00
|18 Ayar Altın (TL/GR)
|3.206,02
|3.206,38
|14 Ayar Altın (TL/GR)
|2.400,62
|3.371,63
|Kapalı Çarşı Ziynet 2.5
|70.530,40
|71.639,20
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|142.824,06
|145.572,27
|Gremse Altın
|70.530,40
|72.124,44
|Ata Altın
|29.093,79
|29.820,26
|Tam Altın
|28.212,16
|28.761,55
|Külçe Altın ($)
|107.450,00
|107.500,00
|Has Altın
|4.369,85
|4.370,34
|Hamit Altın
|28.593,47
|28.813,95