Laleli LASİAD’a ev sahipliği yapacak

LASİAD'ın 11'incisini düzenleyeceği "Laleli Fashion Shopping Festival" 18-19 Ağustos'ta gerçekleştiriliyor. LASİAD Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca; "Festivalin hedefi, Laleli'nin küresel ölçekte moda, tasarım ve ticaret merkezi kimliğini daha da güçlendirmek. Bu festival, firmalara hem uluslararası pazarlarda görünürlük sağlamak hem de bölgenin ihracat potansiyelini artırmak açısından büyük bir fırsat sunuyor" dedi. Festival süresince kurulacak stantlar ve LED kuleler iki gün boyunca aktif olacak. Ayrıca ilk gün Laleli Caddesi'nde yapılacak defile, katılımcı firmaların koleksiyonlarını dünya vitrinine taşıyacak.