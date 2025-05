Otomotiv sektöründe Nisan rekoru!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 artarak 381 bin 636 olarak kaydedildi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre; otomobil satışları, ilk dört ayda yüzde 4.9 artarak 309 bin 204, hafif ticari araç satışları da yüzde 5.4 düşüşle 72 bin 432 olarak gerçekleşti. Nisan ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.8 artarak 105 bin 352, otomobil satışları yüzde 39 artarak 85 bin 411, hafif ticari araç pazarı da yüzde 37.8 büyüyerek 19 bin 941 olarak kayıtlara geçti. Bu sonuçlar ile birlikte, toplam pazar Nisan 2025'te tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre de yüzde 55.8 arttı.

(Takvim Gazetesi)

LÜKS SATIŞLARI ARTIYOR

İlk dört ayda pazarın yüzde 81.5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 171 bin 562 ile yüzde 55.5 pay, B segmenti otomobiller 79 bin 242 ile yüzde 25.6 pay aldı. C segmentin pazar payı son 1 yılda değişmedi. B segment araçların ise pazar payı yüzde 11 kadar azaldı. Lüks araç satışlarında ise artış dikkatleri çekti. E (lüks) segmentte yüzde 43.8 artış yaşandı. İlk dört ayda bu segmentte 10 bin 474 otomobil satıldı. En lüks segment olan F segmentindeki araçların satışları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51.6 artarak 2 bin 386'ya ulaştı. Nisan ayında ise satışlar lüks segmentte yüzde 111.7 artarak 3 bin 13, ultra lüks segmentte yüzde 93.7 artışla 647 adet oldu.

SUV'UN PAYI YÜZDE 61

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 60.7 pay ve 187 bin 660 satışla SUV otomobiller oldu. İlk dört ayda, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 22.5 azalarak yüzde 56.6 pay alırken, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 21.5 artarak yüzde 0.6, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 20.3 artarak yüzde 0.3 pay aldı.