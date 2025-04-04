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Otomotivde Mart rekoru!

Otomobil satışları yüzde 5.5 artarak 91 bin 828 adede çıktı. Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 6.4 artarak 116 bin 900 adet olarak gerçekleşerek tüm zamanların en yüksek Mart satışı oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Nisan 2025
Otomotivde Mart rekoru!

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Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 6.4 artarak 116 bin 900 adet olarak gerçekleşti. Bu tüm zamanların en yüksek Mart satışı olarak kayıtlara girdi. Otomobil satışları yüzde 5.5 artarak 91 bin 828 adede çıkarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10.2 artarak 25 bin 72 adet oldu.

Elektrikli ve hibrit otomobil satışları Mart ayında geçen yıla göre yüzde 123.3 artışla 38 bin 724 adet olurken, otomobil pazarından aldığı pay yüzde 42.2 ile yeni zirvesine ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlarına göre yüzde 48 arttı. Yılın ilk 3 ayı sonunda ise Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yüzde 6.5 oranında azalarak 276 bin 284 adet olarak gerçekleşti.

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