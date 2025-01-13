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Türkiye 2025'te kruvaziyer turizminde rekor kırmayı bekliyor

Türkiye, kruvaziyer turizminde 2025'te gemi ve yolcu sayısında rekor kırmayı hedefliyor. Geçen yıl 1.9 milyon yolcuyla tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşılırken, bu yıl 2 milyonun aşılması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
Türkiye 2025’te kruvaziyer turizminde rekor kırmayı bekliyor

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    Türkiye, kruvaziyer turizminde 2025'te gemi ve yolcu sayısında rekor bekliyor. Geçen yıl Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı 1.9 milyonu aşarak, tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşırken; bu yıl rakamın 2 milyonu geçmesi öngörülüyor.

    GemiTrend.com Genel Müdürü Burak Çalışkan, "2025 sezonu, sürdürülebilir turizm ve çevre dostu gemi teknolojilerinin öne çıktığı bir yıl olacak. Türkiye'de yeni destinasyonların rotalara eklenmesi sektörün ana hedefleri arasında" dedi.

    Costa Cruises Türkiye Müdürü Ercan Abitağaoğlu da "Türk kruvaziyer limanları 2025'te popülaritesini artırdı. Limanlarımıza uğrayacak gemi sayısında 2024'e göre bu yıl yaklaşık yüzde 20'lik artış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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