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Çalışanlara 2025 fırsatı: 45 gün tatil!

Resmi tatiller bu yıl da hafta sonuyla birleştirilerek daha uzun dinlenme imkanı sunacak. 14 gün izinle 45 gün tatil yapılabilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025
Çalışanlara 2025 fırsatı: 45 gün tatil!

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    Çalışanlar, bu yıl resmi tatillerini hafta sonuyla birleştirerek daha uzun dinlenme imkanı elde edecek. 14 gün yıllık izin kullanılarak 45 güne kadar tatil yapılabilecek. Seyahat platformu Turna.com, izin planını şimdiden yapmak isteyenler için bir rehber hazırladı:

    - 1 Ocak tatili, çarşamba gününe denk geldi. 30 ve 31 Aralık iki gün izin alanlar beş günlük bir tatil yapma imkanı elde etti.

    - Ramazan Bayramı tatili, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerine denk geliyor. 28 Mart Cuma günü izin alınarak toplamda beş günlük bir tatil yapmak mümkün. Daha uzun bir tatil planı için çarşamba, perşembe ve cuma günleri de izne eklenerek 9 günlük bir tatil fırsatı yakalanabiliyor.

    - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta başında ya da sonunda alınacak iki günlük izinle toplamda beş günlük bir tatil planı yapmak mümkün.

    - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Perşembe gününe denk geliyor. 2 Mayıs Cuma günü izin alınarak hafta sonu ile birleştirilen dört günlük bir tatil planı yapılabiliyor.

    - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birleşen bu tatil, toplamda üç günlük bir seyahat fırsatı sunuyor.

    - Kurban Bayramı, 5 Haziran Perşembe günü arifeyle başlayarak 6-9 Haziran tarihlerini kapsıyor. 2, 3 ve 4 Haziran tarihlerinde (pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe yarım gün) alınacak 3.5 günlük izinle toplamda 10 günlük bir tatil planı yapılabiliyor.

    - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Salı gününe denk geliyor. 14 Temmuz Pazartesi günü izin alınarak toplamda 4 günlük bir tatil fırsatı yaratılabiliyor.

    - Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı cumartesi gününe denk geliyor.

    - Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Çarşamba günü kutlanacak. Hafta başında alınacak 1.5 gün ya da hafta sonunda iki gün izinle toplamda beş günlük bir tatil planı yapmak mümkün.

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