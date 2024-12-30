Erciyes Dağı’na hafta sonu hem yerli hem de yabancı turistler akın etti!

Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes, hafta sonunda yerli ve yabancı turistleri ağırladı. Hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'na akın etti.

Yerli ve yabancı kayakseverler, Tekir, Develi ve Hacılar kapılarındaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak vakit geçirdi. Merkezi tercih eden profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu kayak yapmanın keyfini yaşarken; bazıları çocuklarıyla kızağa bindi, bazıları ise gondollarla manzarayı seyretti.