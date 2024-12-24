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OİB’den dört girişime 2 milyon TL ödül

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), İTÜ Çekirdek Big Bang Startup Challenge etkinliğinde otomotiv sektöründeki dört girişimci projeye toplamda 2 milyon TL ödül verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
OİB’den dört girişime 2 milyon TL ödül

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    Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), İTÜ Çekirdek Big Bang Startup Challenge etkinliğinde otomotiv sektöründeki dört girişim projesine toplam 2 milyon TL ödül verdi.

    OİB ödüllerine Pomeco, BBA Vtol, Genoride ve Infotainment Studio girişimleri layık görüldü. OİB Denetim Kurulu Üyesi ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nı (OGTY) bu sene 'Şehir İçi Hareketlilik' temasıyla yaptık. İlk beş girişimciye 3 milyon TL ödül verdik. İTÜ Çekirdek ile birlikte girişimcileri başarılı kılmak için her türlü imkanı sağlamaya gayret ediyoruz. 2015'ten bugüne Big Bang sahnesinde 613 bin dolar nakdi ödül verdik" dedi.

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