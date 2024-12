Yeni Yıla Binance TR ile Başlayın: 50 Milyon TRY Değerinde Ödül Havuzu Sizi Bekliyor!

Binance TR, 2025 yılına büyük bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor! Binance TR, kullanıcılarına 2024 yılındaki destekleri için teşekkür etmek ve yeni yıl coşkusunu birlikte yaşamak amacıyla tasarladığı özel bir kampanya ile 50 milyon TRY değerinde ödül havuzu sunuyor. 16 Aralık 2024'te başlayan etkinlik, 31 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek.

Dört Büyük Etkinlik, Birbirinden Değerli Ödüller

Bu yılın en kapsamlı kampanyasında Binance TR, hem yeni hem de deneyimli kullanıcılarına farklı kategorilerde çeşitli ödül fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında yer alacak büyük ödüller ise şu şekilde:

Hacim Şampiyonları ve Geleceğin Yatırımcıları – 200.000 USDT Etkinlik Dönemi: 16 Aralık 2024, 20.00 (TSİ) – 16 Ocak 2025, 20.00 (TSİ) En yüksek alım-satım hacmine sahip ilk 20 kullanıcı, toplamda 50.000 USDT ödül havuzunu, etkinlik sayfasında belirtilen hacim sıralaması ödül tablosuna göre paylaşacaktır. Kripto varlık yatırımına yeni başlayan kullanıcılar ise ilk alımlarını gerçekleştirdiklerinde 20 USDT hoşgeldin ödülü kazanacaktır.

İkinci Etkinlik – 200.000 USDT Etkinlik Dönemi: 17 Ocak 2025, 20.00 (TSİ) – 17 Şubat 2025, 20.00 (TSİ) Ayrıntılar 13 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

Üçüncü Etkinlik – 900.000 USDT Etkinlik Dönemi: 18 Şubat 2025, 20.00 (TSİ) – 18 Mart 2025, 20.00 (TSİ) Bu heyecan verici etkinliğin detayları 17 Şubat 2025'te duyurulacak.

Sürpriz Etkinlik – 150.000 USDT Detaylar için takipte kalın!



Katılım Çok Kolay!

Henüz Binance TR hesabınız yoksa hemen bir hesap oluşturarak kampanyaya katılabilirsiniz. Ödül kazanabilmek için etkinlik sayfasına gidip katılımınızı onaylamanız yeterlidir.

Kurallar ve Koşullar:

Bu etkinlikten sadece Binance TR hesabına giriş yaptıktan sonra etkinlik sayfasını ziyaret eden kullanıcılar faydalanabilir.

Yeni kullanıcı, etkinlik tarihi aralığında Binance TR hesabı açan kullanıcı olarak tanımlanır.

Daha önce Binance TR hesabı olan ancak etkinlik başlama tarihinden önce kripto alım işlemi yapmamış olan mevcut kullanıcılar, Geleceğin Yatırımcıları ödül havuzundan faydalanabilirler.

Geleceğin Yatırımcıları görevlerinde Al-Sat, Kolay Al-Sat, Otomatik Yatırım ve Dönüştür ürünlerinde yapılan tüm işlemler geçerlidir.

Etkinliğe katılabilmek için alt işlem limiti yoktur.

Her kategorinin kazananlarına hak edişleri USDT veya USDC kuponları olarak dağıtılacaktır.

Ödüller promosyonun sona ermesinin ardından 30 iş günü içinde hesaplara tanımlanacaktır.

Geleceğin Yatırımcıları ödülleri ilk 7.500 kişi (150.000 USDT) ile sınırlıdır ve ilk gelen alır esası takip edilecektir.

Binance TR, hacim arttırıcı sahte işlemleri, yasa dışı olarak toplu kaydı yapılmış hesapları, kendi çıkarına yapılan işlemleri ve piyasa manipülasyonu olarak kabul edilen işlemleri geçersiz sayma hakkını saklı tutar.

Binance TR; bu etkinliği, hak kazanma hüküm ve kriterlerini, kazananların seçimini ve sayısını ve yapılacak herhangi bir işlemin zamanlamasını iptal etme, süresini uzatma, sonlandırma veya askıya alma da dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, önceden haber vermeden işbu Hüküm ve Koşulları tamamen kendi mutlak takdirine bağlı olarak belirleme ve/veya değiştirme veya üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve tüm kullanıcılar bu değişikliklere tabi olacaktır.

Binance TR Kampanyalarının sunduğu hediye, ödül ve ayrıcalıklarla ilgili bilgilendirme alabilmek ve kazandığınız ödüllerden haberdar olabilmek için lütfen tıklayınız.

Bu etkinliğe sadece bireysel hesaplar katılım sağlayabilir.

Risk Uyarısı: Kripto varlık yatırımları piyasa riski taşır. Binance TR, kullanıcıların alım-satım işlemlerinden kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Daha fazla bilgi için binance.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



___________________________________________________________________________

ENG Version

Start the New Year with Binance TR: A Prize Pool Worth 50 Million TRY Awaits You!

Binance TR is gearing up for an exciting start to 2025! To thank its users for their support in 2024 and celebrate the New Year together, Binance TR is launching a special campaign featuring a prize pool worth 50 million TRY. The event kicks off on December 16, 2024, and runs until March 31, 2025.

Four Major Events, Incredible Prizes

In its most extensive campaign of the year, Binance TR offers a variety of rewards across different categories for both new and experienced users. The major prizes within the campaign include:

●Volume Champions and Future Investors – 200,000 USDT

Event Period: December 16, 2024, 8:00 PM (TRT) – January 16, 2025, 8:00 PM (TRT)

The top 20 users with the highest trading volumes will share a total prize pool of 50,000 USDT, distributed according to the reward table specified on the event page.

New users entering the world of crypto investments will receive a 20 USDT reward upon making their first purchase.

●Second Event – 200,000 USDT

Event Period: January 17, 2025, 8:00 PM (TRT) – February 17, 2025, 8:00 PM (TRT)

Details to be announced on January 13, 2025.

●Third Event – 900,000 USDT

Event Period: February 18, 2025, 8:00 PM (TRT) – March 18, 2025, 8:00 PM (TRT)

Details of this thrilling event will be unveiled on February 17, 2025.

●Surprise Event – 150,000 USDT

Stay tuned for more information!

Participation Made Easy!

If you don't have a Binance TR account yet, create one now to join the campaign. Simply visit the event page and confirm your participation to be eligible for rewards.

Rules and Conditions:

Only users who visit the event page after logging into their Binance TR account are eligible for the campaign.

New users are defined as those who open a Binance TR account during the campaign period.

Existing users who had an account before the campaign start date but have not performed any crypto transactions are also eligible for the Future Investors prize pool.

All transactions made using the Buy & Sell, Convert, Auto-Invest, and Easy Buy-Sell products are valid for the Future Investors tasks.

There is no minimum transaction limit required to participate.

Rewards for winners in each category will be distributed as USDT or USDC vouchers.

Rewards will be credited within 30 business days after the promotion ends.

The Future Investors rewards are limited to the first 7,500 participants (150,000 USDT) and operate on a first-come, first-served basis.

Binance TR reserves the right to disqualify trades deemed to be wash trades, illegal bulk account registrations, self-dealing, or any other actions that constitute market manipulation.

Binance TR reserves the right to cancel, extend, terminate, or suspend the event, or amend its terms, including eligibility criteria, prize distribution, and the number of winners, at its sole discretion without prior notice. All users are subject to such changes.

To stay informed about the gifts, prizes, and benefits offered by Binance TR campaigns and to track your rewards, click here.

Only individual accounts can participate in this event.

Disclaimer: Investments in crypto assets carry market risk. Binance TR is not responsible for any losses incurred from trading activities.

For more information, visit binance.tr.

ilandır