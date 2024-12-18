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İtalya’da beko alarmı

Beko Europe, İtalya’da yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkarma planı nedeniyle hükümetle ve sendikalarla karşı karşıya geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024
İtalya’da beko alarmı

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    Beko'nun İtalya'daki tesislerinde yaklaşık 2 bin çalışanı işten çıkaracağı bilgisi; ülkede yönetimi, muhalefeti, sendikaları ayağa kaldırdı. İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, Beko Europe yetkilileri, sendika temsilcileri ve yerel yöneticilerle 20 Kasım'da bir toplantı yaparak krize çözüm bulmaya çalıştı. Bu görüşmede uzlaşma sağlanamazken, Bakanlık Müsteşarı Fausta Bergamotto "Şirketin sunduğu planı kabul edemeyiz" dedi ve ülkenin çıkarlarını ve istihdamı korumak için mümkün olan her yola başvuracaklarını söyledi. Bir grup işçi, 7 Aralık'ta Papa Francesco ile Vatikan'da görüştü. Papa ertesi gün Pazar duasından sonra yaptığı konuşmada Beko işçilerine destek vererek, "Çalışma hakkı onur hakkıdır" dedi ve "ekonomik nedenlerden dolayı işlerinin ellerinden alınmaması" çağrısı yaptı. Muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Elly Schlein da işçilere destek verirken; İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı son olarak geçen hafta şirket yetkilileri ve bir işçi heyetiyle yeniden bir toplantı düzenledi. Bu görüşme sonrası Bakan Adolfo Urso, şirkete, 'üretim ve istihdam açısından güçlü ve sürdürülebilir yeni bir endüstriyel plan' hazırlaması çağrısı yaptı.

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