Türkiye’nin en hızlı zenginleşen ve fakirleşen illeri belli oldu

Tüik'in açıkladığı veriye göre yıllık gayrisafi yurt içi hasıla büyüme hızı ekside ve artıda olan şehirler belli oldu. Böylece Türkiye'nin en hızlı zenginleşen ve fakirleşen illeri de ortaya çıktı. Kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada ilk 5 sırada yer alan iller, Kocaeli (21 bin 985 dolar), İstanbul (21 bin 741 dolar), Ankara (18 bin 655 dolar), Tekirdağ (17 bin 99 dolar) ve İzmir (15 bin 369 dolar) oldu. Kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada son 5 sırada yer alan iller ise Muş (5 bin 634 dolar), Bitlis (5 bin 550 dolar), Şanlıurfa (4 bin 971 dolar), Ağrı (4 bin 706 dolar) ve Van (4 bin 598 dolar) olarak açıklandı. Türkiye'nin en hızlı fakirleşen ilk 5 ili ise şöyle sıralandı:

Artvin: 2022:

9,867 - 2023: 9,620

Değişim: Yüzde -2, -247 dolar

Zonguldak 2022:

9,563 - 2023: 9,937

Değişim: Yüzde 4 - 375 dolar

Uşak 2022:

8,851 - 2023: 9,689

Değişim: Yüzde 9 - 838 dolar

Kırıkkale 2022:

10,105 - 2023: 11,191

Değişim: Yüzde 11 - 1,086 dolar

Tekirdağ 2022:

15,296 - 2023: 17,099

Değişim: Yüzde 12 - 1,803 dolar