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Türkiye'nin en hızlı zenginleşen ve fakirleşen illeri belli oldu

Tüik'in açıkladığı veriye göre yıllık gayrisafi yurt içi hasıla büyüme hızı ekside ve artıda olan şehirler belli oldu. Böylece Türkiye'nin en hızlı zenginleşen ve fakirleşen illeri de ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024
Türkiye’nin en hızlı zenginleşen ve fakirleşen illeri belli oldu

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    Tüik'in açıkladığı veriye göre yıllık gayrisafi yurt içi hasıla büyüme hızı ekside ve artıda olan şehirler belli oldu. Böylece Türkiye'nin en hızlı zenginleşen ve fakirleşen illeri de ortaya çıktı. Kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada ilk 5 sırada yer alan iller, Kocaeli (21 bin 985 dolar), İstanbul (21 bin 741 dolar), Ankara (18 bin 655 dolar), Tekirdağ (17 bin 99 dolar) ve İzmir (15 bin 369 dolar) oldu. Kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada son 5 sırada yer alan iller ise Muş (5 bin 634 dolar), Bitlis (5 bin 550 dolar), Şanlıurfa (4 bin 971 dolar), Ağrı (4 bin 706 dolar) ve Van (4 bin 598 dolar) olarak açıklandı. Türkiye'nin en hızlı fakirleşen ilk 5 ili ise şöyle sıralandı:

    Artvin: 2022:

    9,867 - 2023: 9,620
    Değişim: Yüzde -2, -247 dolar

    Zonguldak 2022:

    9,563 - 2023: 9,937
    Değişim: Yüzde 4 - 375 dolar

    Uşak 2022:

    8,851 - 2023: 9,689
    Değişim: Yüzde 9 - 838 dolar

    Kırıkkale 2022:

    10,105 - 2023: 11,191
    Değişim: Yüzde 11 - 1,086 dolar

    Tekirdağ 2022:

    15,296 - 2023: 17,099
    Değişim: Yüzde 12 - 1,803 dolar

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