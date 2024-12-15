Türkiye’nin en hızlı zenginleşen ve fakirleşen illeri belli oldu

Tüik'in açıkladığı veriye göre yıllık gayrisafi yurt içi hasıla büyüme hızı ekside ve artıda olan şehirler belli oldu. Böylece Türkiye'nin en hızlı zenginleşen ve fakirleşen illeri de ortaya çıktı. Kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada ilk 5 sırada yer alan iller, Kocaeli (21 bin 985 dolar), İstanbul (21 bin 741 dolar), Ankara (18 bin 655 dolar), Tekirdağ (17 bin 99 dolar) ve İzmir (15 bin 369 dolar) oldu. Kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada son 5 sırada yer alan iller ise Muş (5 bin 634 dolar), Bitlis (5 bin 550 dolar), Şanlıurfa (4 bin 971 dolar), Ağrı (4 bin 706 dolar) ve Van (4 bin 598 dolar) olarak açıklandı. Türkiye'nin en hızlı fakirleşen ilk 5 ili ise şöyle sıralandı:
Artvin: 2022:
9,867 - 2023: 9,620
Değişim: Yüzde -2, -247 dolar
Zonguldak 2022:
9,563 - 2023: 9,937
Değişim: Yüzde 4 - 375 dolar
Uşak 2022:
8,851 - 2023: 9,689
Değişim: Yüzde 9 - 838 dolar
Kırıkkale 2022:
10,105 - 2023: 11,191
Değişim: Yüzde 11 - 1,086 dolar
Tekirdağ 2022:
15,296 - 2023: 17,099
Değişim: Yüzde 12 - 1,803 dolar