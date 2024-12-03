Saniyede 12 ürün! Hepsiburada’nın ’Efsane Kasım’ kampanyası 8 milyar liranın üzerinde tasarruf sağladı

Hepsiburada'nın 'Efsane Kasım' kampanyası kapsamında tüketiciler 8 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlarken, platform üzerinden saniyede 12 ürün satıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım'da en yüksek günlük sipariş ve ciro rakamlarına ulaşılırken, beyaz eşya paketi, halı yıkama makinesi ve altın, bir önceki yıla göre satışlarını en çok artıran ürünler oldu. Kasım ayında en yoğun alışveriş günü Pazartesi olurken, kullanıcılar en çok 17.00-18.00 aralığında alışveriş yaptı. 11 Kasım'da ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak yeni bir rekora ulaştı.

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