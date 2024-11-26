PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Kuyumculara kolaylık geliyor! Altın ithalatında kota uygulaması kalkıyor mu?

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB), altın ithalatında kota uygulamasının kaldırılmasını görüşmek üzere Ankara'da Ticaret Bakan Yardımcıları Sezai Uçarmak ve Volkan Ağar ile Hazine Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile bir araya geldi.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
Kuyumculara kolaylık geliyor! Altın ithalatında kota uygulaması kalkıyor mu?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB), altın ithalatında kota uygulamasının kaldırılmasını görüşmek üzere Ankara'da Ticaret Bakan Yardımcıları Sezai Uçarmak ve Volkan Ağar ile Hazine Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile bir araya geldi. Görüşmede hükümet temsilcileri altın ithalatının cari açığı artırdığını vurgularken, sektör temsilcileri ise altında kotanın kaldırılması ile ancak sektörün önünün açılabileceğini söyledi. Sektör temsilcileri bin kuyumcu atölyesine kota uygulamasında kolaylık sağlanması için söz aldıklarını ifade etti. MİB Başkanvekili Ayhan Güner, "125 milyar dolara ulaşan olan dünya mücevher pazarından aldığımız payı daha da yükseltmek mümkündür. Ancak ülkemizin yeniden ihracatçı konuma gelmesinin tek yolu altın ithalatının serbest olmasıdır" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Netanyahu için çember daralıyor | Kamuda denetim genişliyor
Lübnan basınından flaş iddia! Biden ve Macron İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesi ilan edecek | Ateşkesin içeriğinde ne var?
Vakıf Katılım
Netanyahu’nun sonu yaklaşıyor! G7 ülkelerinden tutuklama emrine ortak tutum kararı | Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı
İzmir Tüpraş Rafinerisi’nde patlama meydana geldi! İnceleme başlatıldı
Fırtına’dan gövde gösterisi! Trabzonspor Adana Demirspor’u 5-0 yendi
Ak Yatırım
AFAD duyurdu: Malatya’da 4.6 büyüklüğünde deprem! | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti | Ukrayna ve Rusya arasında barış masası yeniden mi kuruluyor?
ABD’nin yni Başkanı Donald Trump’tan orduda temizlik planı! Bütün transların fişini çekecek
6 Şubat sonrası yaralar sarıldı ama birtakım kafalardaki enkaz kalkmadı! Ali Atay’a tepkiler çığ gibi: Bir lira yardımı varsa iade edin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den kreş açıklaması: İmamoğlu ve Özel alenen yalan söylüyor
2024 GSS PRİM BORCUNA AF MI GELİYOR? | GSS prim borçları silinecek mi? | Merakla beklenen açıklama geldi
Youssef En-Nesyri’den yönetime sürpriz talep!
Sarıyer’de fotoğraf çekerken rüzgardan denize düşüp kaybolan 2 kişinin kimlikleri belli oldu: Tatil için gelmişler | O anlar kamerada
SON DAKİKA