Kuyumculara kolaylık geliyor! Altın ithalatında kota uygulaması kalkıyor mu?

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB), altın ithalatında kota uygulamasının kaldırılmasını görüşmek üzere Ankara'da Ticaret Bakan Yardımcıları Sezai Uçarmak ve Volkan Ağar ile Hazine Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile bir araya geldi. Görüşmede hükümet temsilcileri altın ithalatının cari açığı artırdığını vurgularken, sektör temsilcileri ise altında kotanın kaldırılması ile ancak sektörün önünün açılabileceğini söyledi. Sektör temsilcileri bin kuyumcu atölyesine kota uygulamasında kolaylık sağlanması için söz aldıklarını ifade etti. MİB Başkanvekili Ayhan Güner, "125 milyar dolara ulaşan olan dünya mücevher pazarından aldığımız payı daha da yükseltmek mümkündür. Ancak ülkemizin yeniden ihracatçı konuma gelmesinin tek yolu altın ithalatının serbest olmasıdır" dedi.