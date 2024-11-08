Girls4Tech Programı Türkiye’ye taşındı

Mastercard, 64 ülkede 7 milyon kız çocuğuna ulaşan küresel Girls4Tech programını Türkiye'de başlattı. Kız çocuklarını bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında güçlendirmeyi ve geleceğin liderleri olarak yetiştirmeyi hedefleyen Girls4Tech'in ilk eğitimi, Darüşşafaka öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Mastercard Danışmanlık Başkan Yardımcısı Esin Ünal Yılmaz, "Girls4Tech'i, kız çocuklarının teknolojiye ilgisini artırmak ve STEM alanlarında kariyer yapmaları için gerekli yetkinlikleri kazanmalarını sağlamak adına hayata geçirdik" dedi.

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