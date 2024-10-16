Ray Sigorta Hatay’da öğrencilere umut oldu!

Ray Sigorta'nın Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşa ettiği Ray Sigorta Umut İlkokulu açıldı. İskenderun'un Akarca Mahallesi'nde eğitim verecek olan 5 derslikli ilkokul binası, her sene yaklaşık 125 öğrenciyi geleceğe hazırlayacak. Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, törende şu değerlendirmede bulundu:

"Yaşanan afet, belki de son yüzyılın en büyük felaketlerinden biriydi. Ancak bu kadar büyük bir felaketten de tıpkı öncekiler gibi millet olarak dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızla çıktık. Amacımız yıkılan kadim şehrimizde, gelecek aydın nesillerin yetişmesine vesile olabilecek bir eser yaratmaktı. Fikir böyle doğdu ve bugün geldiğimiz noktada da o güzel fikrin somut gerçeğe dönüştüğünü görmekten dolayı mutluyuz."