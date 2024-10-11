Katılım Emeklilik BES’te büyüyor

BES fonlarının getirisi ve yüzde 30 devlet katkısının ailelerin BES'e ilgisini artırdığını belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Şirket olarak Ekim ayı başında Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 30 milyar lira fon büyüklüğüne ulaştık. BES'in büyümesinde önemli bir paya sahip olan 18 yaş altı katılımcılar sektörün dinamik gücü olmaya devam ediyor. Erken BES planımız ile 18 yaş altı sözleşmelerimiz 143 bine ulaştı. Çocuklarının geleceğini erken yaşta teminat altına almak isteyen ailelerin güveniyle büyüyoruz" dedi.

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