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Dijital dolandırıcılara dikkat! Uzmanlar uyardı: Panikle linklere tıklayıp bilgilerinizi vermeyin

Dijital dolandırıcılıklar son yıllarda artarken, uzmanlar en çok başvurulan yolun oltalama olduğunu belirtip uyardı: Panikle linklere tıklayıp bilgilerinizi vermeyin...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024
Dijital dolandırıcılara dikkat! Uzmanlar uyardı: Panikle linklere tıklayıp bilgilerinizi vermeyin

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Son yıllarda artan siber dolandırıcılık olayları nedeniyle pek çok kişi mağdur olurken, yöntemleri ve korunma yollarını bilmek önem taşıyor.
Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Oltalama taktikleri arttı. Bankadan usulsüz şekilde para çekildiğine dair mesajlar geliyor. Vatandaşlar da şifrelerini güvene almak adına o linke tıklıyor" dedi. Dolandırıcıların, banka sitelerini kopyaladığını söyleyen Kırık, "Dolayısıyla kullanıcılar, ilgili bankaya girdiklerini düşünüyor, bilgilerini ve şifrelerini sisteme giriyor" diye konuştu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli Komiser Volkan Akbudak da alınabilecek önlemleri sıraladı: "Sosyal medyadan gönderilen ve kaynağı bilinmeyen linklere tıklamayın. Bilmediğiniz uygulamaları telefona yüklemeyin. Yatırım vaadi yapan sosyal medya hesaplarına da kesinlikle inanmayın."

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Akbudak, mağdur olan bir kişinin yapması gerekenleri anlattı: "Dolandırıldığı düşünen kişi önce cep telefonundan sim kartını çıkartmalı ve internet bağlantısını kesmeli."

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