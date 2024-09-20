Teknolojinin hızla gelişimiyle 2030’a kadar yıldızı parlayacak ve gözden düşecek meslekler belirlendi!

Teknolojinin hızlı gelişimi ve otomasyonun yükselişi iş hayatına yansıyor. Oxford Üniversitesi uzmanları, 2030'a kadar yıldızı parlayacak ve gözden düşecek meslekleri belirledi:

Bu mesleklere talep artacak:

● Yapay zeka mühendisliği

● Robotik mühendisliği

● Siber güvenlik uzmanlığı

● Yazılım ve uygulama gel. geliştiriciliği

● Oyun geliştiriciliği

● Dijital pazarlama uzmanlığı

Bu alanlara talep azalacak:

● Seyahat danışmanlığı

● Kasiyerlik

● Fast food çalışanları...

● Banka çalışanı

● Tekstil işçiliği.