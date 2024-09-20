PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Teknolojinin hızla gelişimiyle 2030'a kadar yıldızı parlayacak ve gözden düşecek meslekler belirlendi!

Teknolojinin hızlı gelişimi ve otomasyonun yükselişi iş hayatına yansıyor. Oxford Üniversitesi uzmanları, 2030'a kadar yıldızı parlayacak ve gözden düşecek meslekleri belirledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Teknolojinin hızla gelişimiyle 2030’a kadar yıldızı parlayacak ve gözden düşecek meslekler belirlendi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Teknolojinin hızlı gelişimi ve otomasyonun yükselişi iş hayatına yansıyor. Oxford Üniversitesi uzmanları, 2030'a kadar yıldızı parlayacak ve gözden düşecek meslekleri belirledi:

Bu mesleklere talep artacak:

● Yapay zeka mühendisliği

● Robotik mühendisliği

● Siber güvenlik uzmanlığı

● Yazılım ve uygulama gel. geliştiriciliği

● Oyun geliştiriciliği

● Dijital pazarlama uzmanlığı

Bu alanlara talep azalacak:

● Seyahat danışmanlığı

● Kasiyerlik

● Fast food çalışanları...

● Banka çalışanı

● Tekstil işçiliği.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İsrail’den Lübnan’a bombardıman! İsrail saldırıları sonrası Nasrallah’tan ’kırmızı çizgi’ açıklaması
Gençlere burs fırsatı! Hangi kurum ne kadar veriyor? Sabancı, Nef, Vakıflar Genel Müdürlüğü...
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ’ Durmayacağız’ dedi: İsrail kızmızı çizgiyi aştı
EMEKLİYE KAMPANYA YAĞMURU | Promosyon, indirim, para puan imkanları! Hangi banka ne veriyor?
Narin Güran’ın Adli Tıp Raporu tamamlandı! Narin nasıl öldürüldü? Bacağı neden koptu? Cinsel istismar var mı?
NATO Başkanı Stoltenberg’den Avrupa’ya kritik uyarı: Türkiye olmadan imkansız
Başkan Erdoğan TFF heyetini kabul etti! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Erdoğan’a Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan forması
Fırtına geri döndü! Trabzonspor Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı
Donald Trump mı Kamala Harris mi? Washington Post’tan yeni anket | Gözler 5 Kasım’daki ABD başkanlık seçimlerinde
Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Mossad’ın kızıl serçesi gizemli patron
Antalya Serik’te sırra kadem basan Nihal Babayiğit’in cinayete kurban gittiği anlaşıldı! Mehmet Basık gömdüğü yeri gösterdi
Dünya Kung Fu şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz’e Avrupa Federasyonu’ndan Filistin soruşturması | META’dan skandal Instagram hesabını kapattı
CHP kaynıyor! Ekrem İmamoğlu’nun hedefinde Mansur Yavaş var... Benim yol arkadaşım değildir
Uzak Doğu’dan Avrupa’ya Lübnan krizi! Paravan şirketlerin Mossad bağı ortaya çıktı
Bakan Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Eylül ayında 40’lara inecek
SON DAKİKA