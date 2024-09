Fitch Ratings’ten dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi! Not artırımının ardından 2025 tahmini geldi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Fitch Ratings'in cuma günü Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükselterek not görünümünü durağan olarak belirlemesinin ardından söz konusu karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye'de son genel seçimlerin ardından yaşanan politika değişikliği sonrasında ülkenin not görünümünün iyileşmeye başladığını söyleyen Morales, mevcut ekonomik programın siyasi liderlikten destek almaya devam ettiğini dile getirdi.

"İYİLEŞME VAR"

Morales, Türkiye ekonomisindeki kırılganlıkların iyileşmeye başlamasıyla kredi notunda da artış olduğunu ifade ederek, uluslararası rezervlerin arttığını ve bu yıl uluslararası rezervlerin temel bileşiminde ve seviyesinde iyileşme olduğunu aktardı.