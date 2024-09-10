Fitch Ratings’ten dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi! Not artırımının ardından 2025 tahmini geldi





Morales, hükümetin iç talep ve dış faktörlerle desteklenen dengeli bir büyüme sağlamaya çalıştığını ifade ederek, "Bu büyümenin aynı zamanda öngörülebilir ve güvenilir bir politika çerçevesiyle desteklenmesi isteniyor. Bizim bakış açımız, bu ayarlamanın da bir parçası olarak daha düşük bir büyüme dönemi görüleceği. Bu kapsamda, 2025, ekonominin iç talep ve tüketim odaklı bir modelden daha net ihracat destekli bir büyüme modeline doğru yeniden dengelenmeye devam ettiği ve enflasyonun yüksek olacağı bir dönem olmaya devam edecek. Bu da dengelenme sürecinin bir parçası." şeklinde konuştu.





Mali politikanın dezenflasyon sürecine etkisini de değerlendiren Morales, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haziran 2023'te politika değişikliğini gördüğümüzde, maliye politikası vergi önlemleri yoluyla bütçe açığını azaltmak için devreye girdi ancak mali açığı 2023 için öngörülenin altına indirmeyi başardı. Bu yıl maliye politikasının, para politikasındaki sıkılaşmaya önemli bir katkı sağlayamadığını düşünüyoruz. Yılın ilk bölümünde gördüğümüz iç talep direncini, asgari ücret artışı ve maliye politikası ile açıklıyoruz. Hükümetin maliye politikası kapsamında son dönemde aldığı tedbirler göz önünde bulundurulduğunda, önümüzdeki yıl yüzde 2'ye yakın mali konsolidasyonun enflasyondaki düşüş sürecine katkıda bulunacağını öngörüyoruz. İyileştirilmiş mali politika tutarlılığının 2025'te mevcut olmasını bekliyoruz ve bu bizim temel noktamız."