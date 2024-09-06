SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti. Öte yandan Fitch Ratings'den yapılan açıklamada Türkiye'nin ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 büyümesi beklendiği bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 00:12 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 01:14
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+dan BB-ye yükseltti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü durağana çevirdi.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti


Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+"dan "BB-"ye yükseltildiği, not görünümünün ise "durağan" olarak belirlendiği aktarıldı.



Açıklamada, pozitif reel faiz oranlarının, düşük cari hesap açıkları ve döviz korumalı mevduatlardaki kademeli düşüşün, muhtemelen dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcılığını destekleyeceği belirtilerek, rezervlerin bu yıl sonunda 158 milyar dolara, 2025 sonunda 165 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğü belirtildi.

Parasal sıkılaştırmanın, yetkililerin enflasyonu düşürme stratejisi için önemli olan liranın gerçek değer kazanmasına yol açtığı kaydedilen açıklamada, "Fitch, sıkı bir parasal politika duruşunun öngörülen mali konsolidasyon ve ihtiyatlı asgari ücret ayarlamalarıyla birleştirilmesinin enflasyonda önemli bir düşüşü destekleyeceğine ve iyileştirilmiş dış likidite tamponlarının, düşük cari açıkların ve azaltılmış dolarizasyonun sürdürülmesine yardımcı olacağına dair daha fazla güven duyuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.



Açıklamada, enflasyonun bu yılı yüzde 43'te tamamlamasının beklendiği, 2025 sonunda da yüzde 21'e düşeceğinin öngörüldüğü belirtilerek, cari açığın bu yıl Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 1,9'una gerilemesinin ve 2025-2026'da ortalama yüzde 1,7 olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Mevcut ekonomik programın siyasi liderlikten destek almaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, ancak politika geri dönüşleri riskinin hala mevcut olduğuna işaret edildi.



"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BU YIL YÜZDE 3,5 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR"

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2025'te de yüzde 2,8 büyümesini beklendiği, Avrupa Birliği'nde öngörülen kademeli toparlanmanın net ihracatı destekleyeceği bildirildi.

Fitch Ratings, geçen yıl eylülde Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yılın ardından "negatif"ten "durağan"a çevirmişti.


Kredi derecelendirme kuruluşu, bu sene mart ayında da ülkenin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+dan BB-ye yükseltti
CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu kavgası: Tekmeler yumruklar havada uçtu
Hindistan uçağında bomba ihbarı! Erzurum’a acil iniş yaptı | Vali Çiftçi’den flaş açıklama: 247 yolcu indirildi aramalar sürüyor
Ayşenur Ezgi Eygi’yi göz göre göre katlettiler! Görgü tanığı Jonathan Pollack vahşeti anlattı | Dışişleri’nden flaş açıklama
Kim Milyoner Olmak İster’de Fatih Terim sorusu! Adana Demirspor taraftarı yarışmacı risk aldı! Galatasaray’ın 2000 yılında UEFA Kupası’nı...
Takvim ne dediyse o! Medina ocak ayında Fenerbahçe’de
’Suçüştü yakalanan’ İBB’ye Bakan Murat Kurum’dan çok sert uyarı: Acilen tedbir alın kaçak yapıları yıkın
Milliler sessiz başladı! Türkiye Galler ile 0-0 berabere kaldı
Galatasaray’dan 17’lik yıldıza kanca! Devler onun peşinde
İsrail’den Batı Şeria’ya saldırı: Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi şehit oldu! Başkan Erdoğan’dan başsağlı mesajı: İsrail hesap verecek
Şer yuvası iyice çıkmaza girdi! İblis başının yeğeni Gülen’i ifşa etti: Ben çok hapis yattım, biraz da onlar yatsın
Başkan Erdoğan’dan ’eğitim’ zirvesinde önemli açıklamalar! Sosyal medya gençleri zehirliyor... Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alem
Engin Polat tahliye edildi! Savcılığın itirazı kabul görmedi | Tahliye sonrası ilk sözleri bakın ne oldu...
Jose Mourinho’dan Diego Simeone’ye transfer çalımı!
RTÜK’ten ’Famagusta’ adımı! NETFLIX’teki asılsız Rum propagandasına geçit yok... Yunanistan dışında hiçbir ülkede yayınlanmayacak
SON DAKİKA