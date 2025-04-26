Prens Andrew’u da suçlamıştı! Jeffrey Epstein kurbanı Virginia Giuffre intihar etti

ABD'de fuhuş ağı ile Hollywood'dan Wall Street devlerine ve hatta İngiliz Kraliyet Ailesi'ne kadar uzanan Jeffrey Epstein'ın en bilinen kurbanlarından Virginia Giuffre hayatını kaybetti.

EPSTEIN KURBANININ ŞÜPHELİ İNTİHARI

İngiltere Prensi Andrew'un kendisini taciz ettiğini iddia eden ve bunun ardından kamuoyunda bilinen bir isim haline gelen Giuffre'nin intihar ettiği bildirildi.

Prens Andrew ve Virginia Giuffre, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

Epstein kurbanı Giuffre'nin ailesi tarafından yapılan açıklamada "Virginia'nın dün gece Batı Avustralya'daki çiftliğinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Polis, acil servislerin cuma gecesi Batı Avustralya'nın Perth kenti yakınlarındaki evinde tepkisiz bir kadın bulduğunu doğruladı. İlk yardım başarısız olduktan sonra olay yerinde öldüğü açıklandı. Polis, kadının ölümünün şüpheli olarak değerlendirilmediğini söylese de Eptein ağı ile ilgili en önemli isimlerden Prens Andrew ile ilgili açıklamalar yapan kadının intiharı büyük bir soru işareti.

Virginia Robert'tan yıllarca şiddet gördüğünü iddia etmişti, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

AİLESİ DUYURDU

Giuffre'nin ailesi yaptığı açıklamada, "Hayatı boyunca cinsel tacize ve seks ticareti mağduru olduktan sonra intihar ederek hayatını kaybetti. Virginia, cinsel tacize ve seks ticaretine karşı mücadelede amansız bir savaşçıydı. O, birçok kurtulanı ayağa kaldıran ışıktı. Sonuç olarak, istismarın bedeli o kadar ağır oldu ki, Virginia'nın bu yükü kaldırması dayanılmaz hale geldi." ifadelerini kullandı.

Giuffre, geçtiğimiz günlerde bir otobüsle çarpışmanın ardından yüzünde oluşan morlukların yer aldığı fotoğrafı paylaşmıştı, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

EPSTEIN'I VE PRENS ANDREW'U İFŞA ETTİ

Üç çocuk annesi Giuffre, zengin ve iyi bağlantıları olan seks suçlusu Epstein'ı en çok suçlayanlardan biriydi. 2019'da, Epstein'ın kendisini pazarladığını ve 17 yaşındayken Prens Andrew da dahil olmak üzere arkadaşlarıyla seks yapmaya zorladığını kamuoyuna açık bir şekilde iddia etti.

Ayrıca prensin, kendisinin o sırada ABD'de reşit olmadığını bildiğini iddia etti. Prens Andrey iddiaları defalarca yalanladı.