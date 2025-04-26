Prens Andrew’u da suçlamıştı! Jeffrey Epstein kurbanı Virginia Giuffre intihar etti

ABD'de fuhuş ağı ile Hollywood'dan Wall Street devlerine ve hatta İngiliz Kraliyet Ailesi'ne kadar uzanan Jeffrey Epstein'ın en bilinen kurbanlarından Virginia Giuffre hayatını kaybetti.
EPSTEIN KURBANININ ŞÜPHELİ İNTİHARI
İngiltere Prensi Andrew'un kendisini taciz ettiğini iddia eden ve bunun ardından kamuoyunda bilinen bir isim haline gelen Giuffre'nin intihar ettiği bildirildi.
Epstein kurbanı Giuffre'nin ailesi tarafından yapılan açıklamada "Virginia'nın dün gece Batı Avustralya'daki çiftliğinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.
İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?
Polis, acil servislerin cuma gecesi Batı Avustralya'nın Perth kenti yakınlarındaki evinde tepkisiz bir kadın bulduğunu doğruladı. İlk yardım başarısız olduktan sonra olay yerinde öldüğü açıklandı. Polis, kadının ölümünün şüpheli olarak değerlendirilmediğini söylese de Eptein ağı ile ilgili en önemli isimlerden Prens Andrew ile ilgili açıklamalar yapan kadının intiharı büyük bir soru işareti.
AİLESİ DUYURDU
Giuffre'nin ailesi yaptığı açıklamada, "Hayatı boyunca cinsel tacize ve seks ticareti mağduru olduktan sonra intihar ederek hayatını kaybetti. Virginia, cinsel tacize ve seks ticaretine karşı mücadelede amansız bir savaşçıydı. O, birçok kurtulanı ayağa kaldıran ışıktı. Sonuç olarak, istismarın bedeli o kadar ağır oldu ki, Virginia'nın bu yükü kaldırması dayanılmaz hale geldi." ifadelerini kullandı.
EPSTEIN'I VE PRENS ANDREW'U İFŞA ETTİ
Üç çocuk annesi Giuffre, zengin ve iyi bağlantıları olan seks suçlusu Epstein'ı en çok suçlayanlardan biriydi. 2019'da, Epstein'ın kendisini pazarladığını ve 17 yaşındayken Prens Andrew da dahil olmak üzere arkadaşlarıyla seks yapmaya zorladığını kamuoyuna açık bir şekilde iddia etti.
Ayrıca prensin, kendisinin o sırada ABD'de reşit olmadığını bildiğini iddia etti. Prens Andrey iddiaları defalarca yalanladı.