İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentine bağlı Şahid Recai limanında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada en az 516 kişinin yaralandığı ve 4 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

İRAN'DA PATLAMA

Yerel basın, bölge sakinlerinin patlamanın yeri sarstığını ve yakındaki kasabalardan duyulduğunu aktardığını aktardı.

İran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Hormozgan eyaletinin kriz yönetim şefi, "Birkaç dakika önce Shahid Rajaee limanında güçlü bir patlama meydana geldi ancak nedeni henüz bilinmiyor" dedi. Tasnim haber ajansına göre patlama, liman içindeki idari binada meydana geldi.

İran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

LİMAN'DA BÜYÜK HASAR

Tasnim daha sonra, bilinmeyen bir nedenle bir yakıt tankının patladığını bildirdi ve hızlı müdahale ekiplerinin görevlendirildiğini belirtti. Limanda tüm operasyonlarının askıya alındığı bildirildi.

Limanda büyük hasar meydana geldiği belirtilirken İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki ihracat sevkiyatlarının askıya alındığı bildirildi.

İran'da patlama, Fotoğraf Iran International'dan alınmıştır

4 ÖLÜ YÜZLERCE YARALI

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 516 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Babek Mahmudi, patlamaya ilişkin İran devlet televizyonuna konuştu.

Mahmudi, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bölgeye ulaştığını açıklayan Mahmudi, patlamadan sonra çıkan yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

İran'da patlama, AA

İSRAİL'DEN "BİZ YAPMADIK" MESAJI

İsrail basınına göre, İsrailli yetkililer İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'ndaki patlamayla ilgileri olmadığını iddia etti. İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu yetkilileri paylamayla ilişkileri olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Haberde, Bender Abbas Limanı'ndaki patlamanın İran'ın nükleer programına ilişkin ABD ile müzakerelerin üçüncü turunun Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirildiği sırada meydana geldiğine dikkati çekildi. İsrail ordusu kaynaklarının, İran'daki patlamayla İsrail ordusunun bir ilgisinin olmadığını iddia ettiği aktarıldı.

STRATEJİK LİMAN



Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı, İran'ın en önemli ticari ve lojistik merkezlerinden biri olarak biliniyor. Limandaki herhangi bir aksaklık, ülkenin dış ticaretini ve nakliye hatlarını doğrudan etkileyebilirken patlamanın ardından soru işaretleri artıyor.