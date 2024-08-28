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Ücreti gecikene tazminat hakkı

Yargıtay’dan çalışanlara yönelik önemli bir karar geldi. Tek seferlik ücret gecikmesi de haklı fesih sebebi sayıldı. ‘Tazminat ödenir’ kararı alındı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024
Ücreti gecikene tazminat hakkı

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Ankara'daki bir şirkette proje yöneticisi olarak çalışan ve 2019 yılında maaşının 20 günden fazla gecikmesini gerekçe göstererek işten ayrılan kişi, iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek; kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti alacaklarının faizi ile ödenmesi için iş yerine dava açtı.

İlk derece mahkemesi, davacının daha önceki aylara ilişkin ücretlerinin ayın başında ödendiğini ancak Nisan ücretinin sözleşmesinin feshinden 5 gün sonra 28 Mayıs 2019'da ödendiğini belirtti, kanunda öngörülen 20 günlük süreden sonra ödenmesi nedeniyle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı yönünde karar verdi. Davalı işveren ise kararı istinaf etti. Bölge Adliye Mahkemesi, davalı işverenin başvurusunu reddetti. Bunun üzerine işveren kararı temyiz etti. Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi, işçinin ücretinin bir kereye mahsus dahi olsa gecikmesinin, işçi açısından haklı fesih sebebi sayılacağına hükmederek kararı onadı.

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