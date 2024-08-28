Öğrenciler aman dikkat! ’’Sana burs vereceğiz’’ deyip dolandırıyorlar

Üniversitelerin açılış tarihi yaklaşırken, okul telaşına düşen öğrenciler dolandırıcıların radarına girdi. Çeşitli yöntemlerle öğrencilere ulaşan dolandırıcıların, "Sana burs bağlayacağız" vaadiyle öğrencilere önce elektronik bir para kuruluşundan hesap açtırdıkları, daha sonra bu hesabın şifrelerini alıp istedikleri gibi para trafiğini yönettikleri öğrenildi. Sahtekarlar bu hesaplardan yasa dışı kumar başta olmak üzere kara para trafiğini yönetirken, elektronik para kuruluşu yetkilileri ise tespit ettikleri bu tür hesapları anında kapatıyor. Barış ŞİMŞEK

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