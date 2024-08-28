İkea firma sözcüsü açıkladı: Mobilyada ikinci el pazar yeri kuruldu!

İsveçli mobilya şirketi Ikea, müşterilerin ikinci el ürünlerini birbirlerine satabilecekleri yeni bir online pazar yeri kurdu. Şu anda Madrid ve Oslo'da test edilen ikinci el eşya satış platformunun yıl sonuna kadar küresel çapta kullanıma açılması planlanıyor. Ikea bu sayede hem mevcut müşterilerine yeni bir hizmet sunacak hem de yeni bir müşteri kitlesine ulaşacak. Ikea, ikinci el mobilyaların yeniden satışından elde edilen gelirin yanı sıra, ürünlerinin tekrar kullanılmasını sağlayarak çevresel etkisini de minimize etmeyi amaçlıyor. Firmanın bir sözcüsü, "Aralık ayından sonra bu projeyi değerlendireceğiz ve sonraki adımları belirleyeceğiz. Oslo ve Madrid'de başladık, ancak hedefimiz çok daha büyük" şeklinde bir açıklama yaptı.

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