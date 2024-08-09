Kiralık araç sektörü umutlu

Türkiye'de giderek büyüyen kiralık araç sektörü bu yılı iyi kapatmayı hedefliyor. Araç kiralama sektörünün uzun zamandır yüksek finansman maliyeti kıskacında olduğunu belirten Europcar Türkiye CEO'su Fırat Fidan, sezonun beklentilerin altında başlamasına rağmen izleyen süreçte oldukça iyi geçmesini ve yıl sonunda sektördeki stokların azalmasını öngördüğünü kaydetti.

Fidan, günlük araç kiralama fiyatlarındaki yoğun rekabet ve kurumsal olmayan firmaların çokluğu nedeniyle artışın düşük seviyede kaldığını kaydetti. Fidan, "Ağustos-Eylül döneminde yoğun dış turizm etkisi ile fiyatlar yükseleceği için şu anda araç kiralamak için en iyi dönem." diye konuştu.