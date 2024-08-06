Her semte özel kira

Türkiye'deki kira artışlarının mutlaka bir sisteme bağlanması gerektiğini dile getiren Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, "Örneğin Almanya'da kira endeksi modeli uygulanıyor. Bu yönteme göre kiraların, aynı bölgedeki diğer benzer konutların kiralarını yansıtması gerekiyor. ABD'de ise kira artışları, Kira Kurulu tarafından yıllık olarak belirleniyor" bilgisini paylaştı.

Tüketici Konfederasyonu Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren de fahiş kira artışlarının önüne geçebilmek için bölgesel bazda tavan fiyat uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu konudaki önerisini de paylaşan Tren, "Belediyelerdeki konut rayiç bedelinin yüzde 6'sını aşmamak üzere de kira miktarı belirlenebilir. 1 milyon liralık evin yüzde 6'sı yıllık olarak 60 bin liradır. Aylık kira 5 bin liraya gelir" dedi.

Murathan YILDIRIM