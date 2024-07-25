Ticaretin kalbi Laleli’de atacak

"Laleli Modadır" sloganıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenecek "Laleli Fashion Shopping Festival", 5-6 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, festivalin sonbahar-kış sezonunun başlangıç döneminde düzenleneceğini belirterek, etkinliğe 50 firmanın katılacağını ve B2B faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini söyledi. Yurt dışından 250'nin üzerinde alım heyeti geleceğini dile getiren Eyyüpkoca, festivalin ihracata da katkı sağlayacağını ifade etti.

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