Teknoloji sektörü maaşları artırıyor

Ara zam tartışmalarının hızlandığı dönemde bazı sektörlerde ciddi oranda ara zam planlarının yapıldığı görüldü. 2024'ün ilk yarısına ait 'Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Trend Raporu'na göre, teknoloji şirketlerinin yüzde 49'u çalışanlarına Temmuz dönemi için ara zam planlıyor. Raporda, "Teknoloji şirketlerinin yüzde 49'u Temmuz ara döneminde ücret artışı yapmayı planlarken, yüzde 33'ü henüz karar vermemiş durumda gözüküyor. Yüzde 18'lik bir kesim ise ücret artışı yapmayı planlamıyor. Bu durumda kararsızlar ve ücret artışı yapmayacağını dile getiren şirketlerin toplam oranı ise yüzde 51'i buluyor" ifadeleri yer alıyor.

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