Kadın girişimcilere destek

Iyzico'nun 'Kadın Girişimci Destek Programı için yeni dönem kayıtları başladı. 7 yılda 500'den fazla kadın girişimcinin yararlandığı programın kayıtları 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvular, https://www.iyzico.com/isim-icin/ kadin-girisimci adresi üzerinden yapılabilecek. Programa kabul edilen kadın girişimciler, ilk dönemlerde olduğu gibi iyzico'nun sunduğu finanstan eğitime, pazarlama ve tanıtımdan özel indirimlere kadar birçok avantajlı imkândan yararlanabilecek. Hayallerinin peşinden gitmek isteyen kadın girişimciler ayrıca iyzico'nun e-ticaret dünyasında fırsatlar sunan 'iyzico ile Öde' ürünüyle müşterilerine farklı ödeme alternatifleri sunabilecek. Program çerçevesinde kadınlar ilk 6 ay içerisinde 100 bin TL'ye kadar ulaşan işlem hacimlerinde sıfır komisyon desteğine sahip olurken, tanıtım desteği ile daha fazla müşteriye markasını duyurarak satışlarını artırma şansı elde edecek.

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