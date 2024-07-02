Sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm

Yıldız Holding ve şirketlerinin 2023'teki sürdürülebilirlik faaliyetlerinin kapsamlı şekilde kamuoyuyla paylaşıldığı 7. Sürdürülebilirlik Raporu yayınlandı.

Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Mehmet Tütüncü, "Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda etki ettiğimiz geniş ekosistemde tüm paydaşlarımızla birlikte güçlenerek dönüşmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı gelecek hedeflerimizi ve somut aksiyonlarımızı içeren sürdürülebilirlik raporumuz da bu yöndeki performansımızı gözler önüne seriyor" dedi.