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ŞOK 19-21 Haziran 2024 fırsatları aktüel liste! Maybeline maskara + Garnier makyaj suyu 149 TL'ye düştü! Crocs, sehpa, şort takım, ekmeklik, ayakkabılık....

Haziran ayının ortalarında ŞOK market tarafından yayınlanan yeni katalog, 19 Haziran'dan itibaren geçerli olacak pek çok ürünü içermekte. Bu kapsamlı katalogda süt, yoğurt, piliç nugget, fermente sucuk, karışık meyveli içecek, soğuk çay, ayçekirdeği, cips, patlamış mısır, vanilyalı gofret, kabuklu fıstık, milföy hamuru, dondurma, helva, zeytin, pirinç ve süzme yoğurt gibi gıda ürünleri yer alıyor. Ayrıca bulaşık makinesi tableti ve kağıt havlu gibi temizlik ürünleri de dikkat çekiyor. Kozmetik ürünlerinde yapılan indirimler ise özellikle genç kızların ilgisini çekmekte. İşte ŞOK marketin aktüel ürünler listesi ve tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 09:22 Güncelleme 19 Haziran 2024, 09:22
ŞOK 19-21 Haziran 2024 fırsatları aktüel liste! Maybeline maskara + Garnier makyaj suyu 149 TL’ye düştü! Crocs, sehpa, şort takım, ekmeklik, ayakkabılık....

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ŞOK, haziran ayının ortalarında yayınladığı yeni kataloğunda birbirinden çeşitli ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. Yeni katalog, 19 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak ve birçok üründe cazip fiyatlar sunacak.

ŞOK 19-21 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

4'lü Akrilik Kahvaltılık 99,95 TL
Makarna Süzgeci 99,95 TL,
12 cm Saplı Süzgeç 44,95 TL,
17 cm Saplı Süzgeç 59,95 TL,

4'lü Servis Altlığı 79,95 TL,
Patates Ezici 49,95 TL,
Piknik Masası 349 TL,
Tekerlekli Pazar Arabası 149 TL,
Ruum Store 4 Bölmeli Ayakkabılık 1.149 TL
Ruum Store 8 Bölmeli Konserve Dolabı 1.499 TL

Alpina Cam Ankastre Set 6.199 TL,
Arzum Monomix Çubuk Blender 799 TL,

Arzum Lusso El Blender Seti 1.499 TL,
Sinbo Tam Otomatik Espresso Makinesi 2.999 TL,
33 cm Cam Kayık Tabak 119 TL,

39 cm Cam Kayık Tabak 129 TL,
2'li Cam Kayık Tabak 99,95 TL,
Vp Ahmet Yoğurt Süzme Aparatı 399 TL,

6'lı Akrilik Kahvaltılık 129 TLFenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.999 TL,
80x150 cm Kaşmir Çift Taraflı Kilim 279 TL,
Kaşmir Çift Taraflı Kilim 499 TL,
Çantalı Piknik Örtüsü 125 TL,
PVC Masa Örtüsü 84,95 TL,

100x140 cm PVC Masa Örtüsü 74,95 TL,
Ekose Masa Örtüsü 64,95 TL
Kılıflı Piknik Örtüsü 100 TL

Kadın Pijama Takımı 350 TL,
Kadın Viskon Şort 119 TL,
2'li Desemli Kadın Slip 54,95 TL,
Kadın Basic Atlet 79,95 TL,

Kadın Lazer Kesim Dikişsiz Slip 34,95 TL,
Erkek Boxer 59,95 TL,
Esem Comfort Kadın Terlik 150 TL,
Kadın Örgü Bant Terlik 75 TL,

Kadın Aksesuralı Terlik 75 TL
Kadın / Erkek Çift Toka Terlik 159 TL

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