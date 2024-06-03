PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bedelliye Temmuz farkı

Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artışla birlikte bedelli askerlik ücretleri de değişecek. Yüzde 20 zamlı ödeme yapmak istemeyenlerin bu ay harekete geçmesi gerekiyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Haziran 2024 Güncelleme 03 Haziran 2024, 07:00
Bedelliye Temmuz farkı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bedelli askerlik yapmayı planlayan gençler dikkat! Temmuz'da memur maaşlarında beklenen yüzde 20'lik zam, bedelli askerlik ücretine de yansıyacak. Bu artıştan etkilenmeden bedelli askerlik yapmak isteyenlerin bu ay içinde başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden; yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlar ise askerlik şubelerinden; kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla müracaat edebiliyor. 182 bin 609 lira olan mevcut tutardan ödeme yapmak için 28 Haziran (30 Haziran hafta sonuna denk geldiği için) günü mesai bitimine kadar başvurunun tamamlanması şart. Bu kapsamda yükümlülerin ayın son mesai günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırmaları, bedelli askerlik tercihinde bulunarak ödeme gerçekleştirmeleri gerekiyor. Memurlara Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahminlere göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 25.46 bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse Temmuz'da memur maaş katsayısı yüzde 20.01 artacak. Bedelli askerlik tutarı da 219 bin 149 liraya yükselecek. Buna göre 36 bin 540 lira fark ortaya çıkacak.

NASIL HESAPLANIYOR?
Tutar her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunan tutar bedelli askerlik ücretini gösteriyor.

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
2 ayda 27.7 milyar dolarlık giriş! Yabancı yatırımcı rotayı Türkiye’ye çevirdi
GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA! SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? Memura farklı artış var
Bedelli askerliğe %20 zamlı ödeme yapmayın! Başvuruda son tarih yaklaşıyor! Bedelli askerlik ücretleri ne kadar olacak? Ücret nasıl hesaplanıyor?
Mehmet Ali Erbil dayak mı yedi? Sevgilisi Gülseren Ceylan’ın gözü önünde ünlü oyuncuyla birbirine girdi!
Real Madrid’in kaptanı Fenerbahçe’ye mi geliyor? Mourınho’nun gelişi sonrası büyük transfer hamlesi...
Başkan Erdoğan’dan ’teröristan’ tepkisi: Bataklık kurutulmadan huzur yok! | AK Parti’nin yeni yol haritasının şifreleri
ABD polisinden skandal! Filistin’e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabirine orantısız müdahale | AK Parti’den sert tepki
Robert Lewandowski’den Fenerbahçe açıklaması
3 ilçe 4 beldede seçimler yenilendi: Sandıktan AK Parti çıktı | İşte sonuçlar...
Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciye güvendi yarışmadan elendi! Geceye damga vuran o soruyu kimse bilemedi!
ÖZEL | Jose Mourinho’nun imza töreninde neler yaşandı neler!
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’dan başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili açıklama: Her sesi dinliyor, her düşünceyi önemsiyoruz
Jose Mourinho’nun imza töreninde ilginç anlar! Fenerbahçeli bir taraftar üstüne koştu | Takvim.com.tr o anları kaydetti
Bakan Göktaş açıkladı! Doğurganlık oranın en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılacak
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü! 8 kişi enkazdan sağ çıkarıldı 1 kişi can verdi... Kimlikleri belli oldu
SON DAKİKA