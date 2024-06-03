Bedelliye Temmuz farkı

Bedelli askerlik yapmayı planlayan gençler dikkat! Temmuz'da memur maaşlarında beklenen yüzde 20'lik zam, bedelli askerlik ücretine de yansıyacak. Bu artıştan etkilenmeden bedelli askerlik yapmak isteyenlerin bu ay içinde başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden; yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlar ise askerlik şubelerinden; kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla müracaat edebiliyor. 182 bin 609 lira olan mevcut tutardan ödeme yapmak için 28 Haziran (30 Haziran hafta sonuna denk geldiği için) günü mesai bitimine kadar başvurunun tamamlanması şart. Bu kapsamda yükümlülerin ayın son mesai günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırmaları, bedelli askerlik tercihinde bulunarak ödeme gerçekleştirmeleri gerekiyor. Memurlara Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahminlere göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 25.46 bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse Temmuz'da memur maaş katsayısı yüzde 20.01 artacak. Bedelli askerlik tutarı da 219 bin 149 liraya yükselecek. Buna göre 36 bin 540 lira fark ortaya çıkacak.

NASIL HESAPLANIYOR?

Tutar her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunan tutar bedelli askerlik ücretini gösteriyor.

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.