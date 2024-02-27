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Kart aidatına fahiş zam: Hakem heyetleri ve tüketici derneklerine şikayet yağıyor

Kredi kartı aidat sorunu yapılan zamlarla daha da arttı. Hakem heyetleri ve tüketici derneklerine bu konuda binlerce şikayet gelirken, yılda bir defa alınan kart aidatlarının 400 ila bin 500 TL arasında değiştiği öğrenildi.

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Şubat 2024 Güncelleme 27 Şubat 2024, 07:02
Kart aidatına fahiş zam: Hakem heyetleri ve tüketici derneklerine şikayet yağıyor

Kredi kartı aidat sorunu yapılan zamlarla daha da arttı. Hakem heyetleri ve tüketici derneklerine bu konuda binlerce şikayet gelirken, yılda bir defa alınan kart aidatlarının 400 ila bin 500 TL arasında değiştiği öğrenildi.

ŞİKAYETLERİN 3'TE 1'İ
Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, "Bu yıl genellikle özel bankalar kredi kartı aidatlarına yüzde 50 ila 70 arasında zam yaptı. Türkiye'de 103 milyon aktif kredi kartı var. Bu kartlara bu yıl 30 milyar lirayı aşan bir aidat yansıtılacak" dedi. Gelen tüketici şikayetlerinin 3'te 1'ini kart aidatı şikayetlerinin oluşturduğunu söyleyen Küçük, "Bu aidatların tümüyle kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.



ZATEN KOMİSYON ALINIYOR
Küçük, kredi kartı aidat sorununa ilişkin hazırladıkları çalışmaları Cumhurbaşkanı'na da ilettiklerini belirterek, "Vatandaşların alışveriş yaptığı üye iş yerlerinden komisyon alan bankalar zaten her alışverişten yüzde 5 kazanırken, bir de vatandaşa kart aidatı çıkarıyor" ifadesini kullandı. Bankaların onay alma şartını uygulamadığını belirten Küçük, şöyle konuştu: "Bankalar bir ay önce ekstrelere sonraki ay aidat kesileceğini yazarak bu yöntemle onay aldığını savunuyor. Ancak bu bir onay mekanizması olamaz. Ayrıca bankalar para puan ve harcama sözü gibi taahhütlerle aidatları iptal ediyor. Bu durum da gayri ahlakidir."



NASIL GERİ ALINIR?
Vatandaşlar bankaların müşteri hizmetlerini arayarak ya da tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvurarak kredi kartı aidatlarını geri alabiliyor. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna TUBİS (Tüketici Bilgi Sistemi) yazmanız gerekiyor. Ardından tüketici hakem heyeti başvuru sayfasına yönlendirilen vatandaşların, kesilen aidata ait dekont, adres, mail, bankanın vergi numarası gibi bilgileri girmesi ile süreç tamamlanıyor.

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