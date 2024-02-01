86 maddelik torba yasa Meclis’te! 2. torba yasada EYT’liye staj çıraklık, kademeli emeklilik verilecek mi? 3600 ek gösterge, taşerona kadro...

Ev Hanımları İçin Ödeme ve Emeklilik: Ev kadınları, isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini devletten alacaklar. Primleri ödenen ev kadınları şartları tamamlandığında emeklilik hakkına kavuşacak. Anneler ve ev kadınları için yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi olacak.

Bağ-Kur'lular İçin Emeklilik Şartları: Bağ-Kur'lular için 7200 gün prim ödeme şartı getirilecek, bu durum küçük esnafı etkileyecek. Düzenlemeyle 2008 sonrası SSK'lılardaki 7200 gün şartı ile Bağ-Kur'lular eşitlenecek. Emeklilik reformu EYT'lileri de etkileyecek, yaş şartını tamamlamış 7200 gün prim ödemiş esnaf emekli olabilecek.

Esnaf İçin 5 Yıl Erken Emeklilik: Esnaf, yaş şartını tamamlamış ve 7200 gün prim ödemişse 5 yıl erken emeklilik hakkına sahip olacak. Bu düzenleme, zaman ve maliyetten tasarruf sağlayarak hemen maaşa kavuşma avantajı getirecek. Bu reformlar, ev kadınları ve Bağ-Kur'lular başta olmak üzere birçok kesimi etkileyecek önemli değişiklikleri içermektedir.

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA'DA VAR MI? Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla iligli şu ifadeleri kullandı; Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alması ön görülüyor. Memur maaş ve ikramiyelerine yansıyacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak. 2. torba yasada EYT'liye staj çıraklık, kademeli emeklilik verilecek mi? Staj çıraklık ve kademeli emeklilik çalışmaları torba yasada yer almıyor.