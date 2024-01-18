Halkalı-Kapıkule 4 saatten 1.5 saate inecek





APPLE TAHTINI GERİ ALDI

Brand Finance'ın 'Dünyanın En Değerli 500 Markası' çalışmasında, geçen yıl tahtını Amazon'a kaptıran Apple, bu yıl 516.6 milyar dolarlık marka değeriyle yeniden ilk sıraya çıktı. Listede Apple'ı, yaklaşık 340.4 milyar dolarlık marka değeriyle Microsoft, 333,4 milyar dolarla ise Google takip etti.



Apple, küresel akıllı telefon satışlarında da Samsung'u geride bırakarak zirvenin yeni sahibi oldu. 2023'te yüzde 20.1'lik pazar payıyla ilk sıraya yerleşen Apple'ı, yüzde 19.4 ile Samsung takip etti. Bir önceki yıla göre, 2023'te Apple'ın akıllı telefon satış hacmi yüzde 3.7 artarken, Samsung'un yüzde 13.6 azaldı.



TURKCELL HEDEF BÜYÜTTÜ

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Sanayi devriminin iklim krizini 'Teknoloji Devrimi' ile yeneceğiz. 2024'te enerji verimliliğimizde yüzde 5 artış bekliyoruz. 2026'da ise toplam enerji ihtiyacımızın yüzde 65'ini güneş ve rüzgar enerjisinden karşılamayı planlıyoruz" dedi.



Turkcell, Çeşme'de 18 MW gücünde rüzgâr santrali almıştı. Ayrıca 2022'de proje geliştirmeleri başlayan 300 MW arazi tipi güneş enerjisi santrali yatırımları devam ediyor. Bu yıl itibarıyla devreye alınacak 54 MW kapasiteye sahip ilk faz yatırımlarla Turkcell yıllık 95 GWh tasarruf sağlayacak.

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