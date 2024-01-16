2024-2025 eğitim öğretim yılı ücretlerini açıklandı: Özel okullar sınırı aştı I Veliler isyan etti!

Okulumuz yüzde 140 artışı dayatıyor. Yönetmelikle belirlenen artış tutarına uymuyor. Geçen sene 64 bin lira olan eğitim ücreti bu sene 162 bin lira.



Yüzde 105 zam ile karşı karşıyayız. Yemek mecburi, yoksa kayıt yapmıyorlar. Fiyatı da 47 bin 500 lira. Daha kitap-kırtasiye ve kıyafet yok. Yemek ücreti vermek istemiyoruz. Yemek ücreti 2022-2023 eğitim yılında 8 bin, 2023-2024 eğitim yılında 25 bin liraydı. Yeni eğitim öğretim yılı için 55 bin lira isteniyor. Yemek hizmetini almak durumundayız ancak okulun dayattığı fiyatı istemiyoruz.

Kitap ve kıyafet için 30 bin lira istediler. Eğitim ve yemek ücretini hadi mecbur aldı diyelim. Kitabı, kıyafeti almak zorunda olmamalıyız. Okulumuz yemeğe yüzde 180, eğitim ücretine yüzde 100 zam istiyor.





GENEL GİDER FATURASI

Eğitim ücreti belirlenen oranda ama genel gider, yemek gibi kalemlerde yüzde 100 veya üzerinde artış söz konusu. Eğitim yüzde 100 arttı, yemek yüzde 125 arttı. Ben yemek almak istemiyorum ama mecbur tutuyorlar. Yemek ve genel gider dahil okul ücreti 100 bin liraydı, 266 bin 500 liraya çıktı. Yüzde 167 artışı veliye dayatıyorlar. Geçen yıl 9 bin 500 lira olan yemek ücretini bu yıl 24 bin 500 lira olarak ödedik. Farkı buradan alıyorlar. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN