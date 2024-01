ÇİN DIŞINDA DÜNYADAKİ İLK VE TEK ENTEGRE TESİS: KALYON PV

Toplamda 1 milyar dolarlık bir yatırıma sahip olan Kalyon Karapınar GES alanının kurulumunda kullanılan toplam 3.256.038 adet fotovoltaik panel ise; Kalyon Holding'in güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olarak dört fabrika ve bir Ar-Ge merkeziyle Çin'in dışında dünyanın ilk ve tek entegre tesisi olma unvanına sahip Ankara'daki 250 bin metrekarelik Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretiliyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği yeni teknolojiler sayesinde, güneş enerjisinin verimini sanayiden tarıma hayatın her aşamasına taşıyarak küresel rekabette öncü bir rol üstlenen Kalyon PV, yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranındaki üretimiyle "Made in Turkey" damgalı güneş panellerini Türkiye'nin ve dünyanın dört bir noktasına ulaştırılıyor. Avrupa'da ve Amerika'da örneği olmayan bu tesis ile aynı zamanda Türkiye ekonomisine yüksek bir katkı sağlanıyor.