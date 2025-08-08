Kadraj Galeri Kadraj İkon 155 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Akbank, İNG, TEB, QNB mevduat oranları değişti

155 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Akbank, İNG, TEB, QNB mevduat oranları değişti

32 gün vadeli mevduatta faiz yarışı hız kesmiyor. 155.000 TL'lik yatırımda faiz oranları %42,50 ile %50 arasında değişirken, net getiriler 4.765 TL'den 5.605 TL'ye kadar çıkıyor.

Giriş Tarihi: 08.08.2025 09:08
Tasarruflarını kısa vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler için bankaların 32 gün vadeli mevduat faiz oranları güncellendi. 155.000 TL'lik anapara üzerinden yapılan hesaplamalara göre faiz oranları %42,50 ile %50,00 arasında değişirken, net getiriler 4.765 TL ile 5.605 TL arasında seyrediyor.

Bankalar kısa vadeli mevduatta yatırımcıyı cezbetmek için faiz oranlarını yükseltmeye devam ediyor. 32 gün vadeli 155.000 TL'lik bir mevduat hesabında, en yüksek getiriyi %50 kâr payı oranıyla Türkiye Finans sunarken, onu %49 faiz oranıyla ON Dijital ve ING takip ediyor. Yatırımcılar bu kısa vadede hem yüksek kazanç hem de likidite avantajı elde edebiliyor.

EN YÜKSEK GETİRİYİ TÜRKİYE FİNANS SUNUYOR

Listeye göre en yüksek net getiriyi sağlayan kurum Türkiye Finans oldu. Banka, %50 kâr payı oranıyla 32 günde 5.605 TL net getiri sunuyor. Vade sonunda yatırımcının eline 160.605 TL geçiyor. Kampanya, yeni dijital müşterilere yönelik olarak 45 gün geçerli "Hoş Geldin" fırsatı kapsamında uygulanıyor.

FAİZ YARIŞINDA %49 SEVİYESİ DİKKAT ÇEKİYOR

ON Dijital ve ING, %49 faiz oranıyla yatırımcılara 5.493 TL net getiri sağlıyor. Bu oranla vade sonunda 160.493 TL elde ediliyor. ON Plus hesabıyla 500.000 TL'ye kadar bu faiz oranından yararlanmak mümkün.

%47 FAİZ ORANIYLA DENGELİ GETİRİ

CEPTETEB, getirfinans, N Kolay ve Odea, %47 faiz oranıyla 32 günde 5.269 TL net getiri sunuyor. Bu bankalarda vade sonunda toplam tutar 160.269 TL'ye ulaşıyor.