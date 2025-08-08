155 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Akbank, İNG, TEB, QNB mevduat oranları değişti

Bankalar kısa vadeli mevduatta yatırımcıyı cezbetmek için faiz oranlarını yükseltmeye devam ediyor. 32 gün vadeli 155.000 TL'lik bir mevduat hesabında, en yüksek getiriyi %50 kâr payı oranıyla Türkiye Finans sunarken, onu %49 faiz oranıyla ON Dijital ve ING takip ediyor. Yatırımcılar bu kısa vadede hem yüksek kazanç hem de likidite avantajı elde edebiliyor.